Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones

La tarde del 17 de noviembre de 2013 irrumpió y ganó las elecciones parlamentarias del Distrito 20 el hijo homónimo de uno de los políticos con mayor trayectoria en el país: Joaquín Lavín León. El entonces candidato de la Alianza obtuvo casi 58 mil votos, lo que lo llevó a ser electo por amplia mayoría en aquella elección. Su triunfo implicaba la entrada en la arena política del segundo hijo -el primer hombre- de uno de los líderes más relevantes de la UDI.

Si bien el nombre del hijo del exsenador, exministro y excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante por aquel entonces ya era conocido, su llegada al Congreso fue vista como la continuidad de los pasos de su padre, uno de los clanes políticos de mayor ascendencia en la derecha. Desde entonces, Lavín León fue electo en tres ocasiones como diputado, en una carrera que en los últimos desembocó en una estrepitosa caída. Si bien en algún momento fue parte de los rostros más populares del gremialismo, su caída en desgracia producto de una investigación penal en su contra lo terminó alejando por siempre del partido, del cual se vio obligado a renunciar.

A 4.556 días de su primera elección parlamentaria, el nombre de Lavín León nuevamente volvió a sonar, aunque esta vez en voz del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ex UDI, tras cinco días de formalización por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencia y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

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El que fuera el único hijo de Lavín Infante que siguió el camino de la política partidista escuchó atentamente la resolución de Urrutia, quien calificó a Lavín León como un peligro para la seguridad de la sociedad y de la investigación, por lo cual al terminar su comparecencia ordenó su ingreso a la cárcel.

La formalización del exdiputado se configura como uno de los primeros hitos de la investigación que surgió como una arista de la indagatoria, también por fraude, de su cónyuge, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, otra de las grandes apuestas municipales de la UDI.

Al igual que su marido, Barriga también cayó en desgracia y estuvo más de 100 días en la cárcel y ahora está ad portas de iniciar el juicio en su contra. Todo luego de armar una carrera siempre vinculada a Lavín León.

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La red de corrupción

Lavín León, quien renunció a la UDI tras una serie de cuestionamientos, fue sindicado por el Ministerio Público como integrante de una “red de corrupción” que habría logrado defraudar al Fisco en $ 240 millones a través de diferentes mecanismos.

La mayor parte de dicha defraudación, según los antecedentes de la Fiscalía Oriente, se habría logrado a través de la emisión de facturas falsas que posteriormente eran rendidas como gastos al Congreso. Así como también haber configurado un entramado de influencias en la Municipalidad de Maipú, mientras Barriga era alcaldesa. Algo así como un alcalde en las sombras detrás de su esposa.

Todo eso fue acogido por el juez Urrutia, quien, citando a una serie de académicos del derecho, argumentó que “la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados”.

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“Cuando un legislador o funcionario de la corrupción roba dinero público, está privando al Estado de los recursos necesarios para garantizar derechos básicos, como la salud, la educación y la seguridad. Por tanto, la red de funcionarios no solo comete un fraude al Fisco, sino que genera una violación masiva de derechos económicos y sociales”, agregó Urrutia. El magistrado luego concluyó que “en contextos de corrupción sistémica, ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado”.

La resolución del magistrado fue destacada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien valoró la medida cautelar, destacando que “creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos que el juez pudo percibir”. A juicio de la persecutora, con el actuar de Lavín León “se estaba obrando sobre seguro, poniendo personas en determinados cargos que permitían prevaler y que se hiciera una red de corrupción”.

Fiscal Constanza Encina. JAVIER TORRES/ATON CHILE

La defensa del exdiputado, el abogado Cristóbal Bonacic, sin embargo, apuntó a que esta resolución “no responde a lo que ventiló durante cinco días (...). El tribunal lo tenía resuelto desde el principio de la audiencia”.

“Obviamente, la defensa no se agota acá y seguiremos. Nosotros no nos podemos conformar con una resolución de estas características y se ejercerán los recursos que contempla la ley. Pero yo estoy muy tranquilo como abogado, y mi representado también está muy tranquilo”, concluyó.

Barriga, por su parte, en medio de lágrimas, afirmó escuetamente al retirarse del tribunal que confiaba en su pareja y concluyó que “las injusticias te hacen ser mucho más fuerte”.

Cristóbal Bonacic, abogado defensor de Lavín. JAVIER TORRES/ATON CHILE

La huella de Lavín Infante

Durante los cinco días de formalización, el exdiputado Lavín León pasó gran parte de su tiempo solo. Llegaba apenas abría dicho edificio, almorzaba al interior de la sala 101 y pasaba el escueto tiempo libre sentado en las bancas afuera de la sala de audiencias junto a su computador. Sólo en contadas ocasiones fue acompañado por Barriga, pero no se le vio junto a su familia ni a excompañeros políticos.

Pese a eso, el nombre de su padre igualmente sonó en más de una ocasión durante la audiencia, luego de que la fiscal Encina detallara que parte de los funcionarios contratados por Lavín León trabajaron en las oficinas de la campaña presidencial de Lavín Infante. Así como también se mencionó a otros diputados que habrían contratado servicios similares a los del exdiputado.

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Este viernes, tras ser consultada sobre una posible apertura de una nueva arista en contra del excandidato presidencial, la fiscal Encina dejó abierta la puerta. “Vamos a seguir investigando, y respecto a eso se tomarán las decisiones que correspondan en cuanto al curso de la investigación”, afirmó. Encina, además, adelantó que ampliarán el desafuero para incluir eventuales delitos electorales.