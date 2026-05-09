SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Gabriela Mistral en colores: una ambiciosa biografía ilustrada humaniza a la Premio Nobel

    Después de tres años de trabajo, la ilustradora Alejandra Acosta presenta Mistral. Una biografía ilustrada (Lumen), un recorrido visual que rescata las capas más íntimas, los afectos y la conexión con la tierra de la poeta, alejándola de la representación solemne.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Tres años de trabajo le tomó a la ilustradora nacional Alejandra Acosta realizar una biografía de Gabriela Mistral en clave de libro ilustrado. Un encargo de su editora, que confiesa, tomó como un desafío, quizás el mayor de su carrera. Acosta es una ilustradora cuyos libros ha sido reconocidos con la medalla Colibrí de IBBY Chile y el New Horizons de la Feria del Libro de Bolonia. Ha realizado exposiciones, talleres y charlas en Chile y el extranjero.

    “Yo soy una gran lectora de poesía, y creo que mi editora vio eso en mi trabajo -cuenta a Culto-. La figura de Gabriela Mistral siempre me ha generado curiosidad, así que fue muy natural aceptar. Estuve casi tres años trabajando en el libro, lo que permitió mirarla con mucha más cercanía y tiempo. Fue un trabajo bien profundo en ese sentido”.

    El resultado se llama Mistral. Una biografía ilustrada (Lumen), donde revista la vida y trayectoria de la Premio Nobel de Literatura 1945. Desde sus humildes orígenes en Vicuña, hasta sus días finales en Nueva York, narrado en primera persona. Para ello, la autora se basó, entre otras cosas, en la bibliografía más destacada sobre la vida de la poeta, como la biografía de Elizabeth Horan; los trabajos de Pedro Pablo Zegers, Jaime Quezada y Diego del Pozo; además de publicaciones más recientes como las de Patricia Stambuk, Daniela Schütte o Claudia Reyes, además de otros documentos.

    Gabriela Mistral Archivo Histórico / Cedoc Copesa.

    “Creo que el desafío estuvo en encontrar un equilibrio entre lo documental y lo visual. Hubo un proceso de investigación de revisar fotos y archivos, para reinterpretarlos con una mirada más fresca, más actual y salir de esa representación solemne que suele aparecer cuando se habla de Gabriela Mistral. Por eso trabajé con una paleta colorida y muy saturada. Mi idea era que el libro se sintiera bello, atractivo y también que invitara a acercarse a lectores de todas las edades”.

    Acosta comenta que lo que más le importaba era mostrar a una Gabriela Mistral compleja, con la mayor cantidad de aristas de su vida. “Me interesaba abrir esa imagen, mostrar que era una mujer con muchas capas a través de un recorrido visual. Mi foco como autora estuvo en cómo traducir su vida, sus afectos y sus espacios en imágenes que inviten a entrar, a quedarse mirando. Me interesaba que se sintiera accesible, que pudiera llegar a más lectores, incluso a quienes no necesariamente se acercarían a su obra desde la palabra”.

    Un aspecto que se rescata en esta biografía, es el profundo amor que Gabriela Mistral sentía por la naturaleza y su terruño, el valle del Elqui. “Me llamó mucho la atención su profundo amor por su tierra. Incluso estando fuera de Chile durante tantos años, siempre pidió vivir en lugares que le recordaran a su infancia: espacios con montañas cerca, o con un pequeño patio donde poder tener un huerto. Esa sensibilidad y conexión con el paisaje me parece muy hermosa y también la comparto”.

    El volumen también rescata episodios poco conocidos de la vida de la poeta, por ejemplo, una entrevista que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, una vez instalada en California, en 1946, lugar donde compró una casa gracias al dinero del Premio Nobel. En la ocasión, Mistral le habló al mandatario sobre los pueblos originarios de América Latina, de su pobreza y su hambre. “Quise mostrar distintos aspectos de su vida y no quedarme solo con una imagen. Esta reunión en particular me pareció interesante porque es lindo ver cómo, incluso en instancias tan protocolares, ella seguía poniendo el foco en los pueblos indígenas y en las personas menos privilegiadas. Eso habla mucho de su forma de estar en el mundo”.

    Otro aspecto que no elude es el origen de Juan Miguel Godoy, “Yin Yin”, de quien siempre se dijo era un sobrino de la poeta. Que era hijo de su medio hermano, Carlos Godoy Vallejo, y que este se lo habría dado en adopción mientras Mistral residía en Francia cumpliendo una misión protocolar. Sin embargo, en 1999 fue su albacea, Doris Dana, quien reveló a la prensa nacional que en realidad “Yin Yin” era hijo biológico de Mistral, producto de un fugaz romance con un hombre italiano, afirmación que nunca ha sido comprobada del todo. Ante eso, en el volumen la propia Acosta reconoce la existencia de “otras lecturas y posibilidades” sobre los hechos, aunque termina quedándose con la explicación más conocida: la de la misma mujer de Desolación.

    “Para mí era importante partir desde su propio relato -justifica Acosta-. Más allá de las distintas versiones que existen —y de que muchas apuntan a que fue su hijo—, ella siempre lo presentó como su hijo adoptivo. Entonces decidí trabajar desde su voz, respetando lo que ella decía y cómo construyó ese vínculo públicamente”.

    El libro también revisita los afectos de Mistral, dando cuenta de su vida junto a las mujeres que la acompañaron: la chilena Laura Rodig, la mexicana Palma Guillén y la estadounidense Doris Dana. “Para mí no tenía sentido mostrar solo un aspecto de su vida. Vuelvo a lo mismo: fue una mujer con muchas capas, compleja, llena de vida y mucho más que solo una maestra o una poeta. Me enfoqué principalmente en su mirada como mujer, en su fe y en sus afectos. Ese fue el eje del libro. No abordé tanto su lado más político, porque a mí me interesaba construir una mirada más cercana, más íntima. De hecho, el libro está organizado en capítulos que tienen que ver con los lugares que fue habitando y cómo ella va haciendo propios esos espacios en los que le tocó vivir”.

    Para Acosta, en los últimos años ha existido un “revival” de Gabriela Mistral, en el que enmarca este libro. “Me parece muy importante que las personas que creamos hoy, desde cualquier disciplina, usemos estos espacios para visibilizar a quienes estuvieron antes y nos abrieron el camino. En el caso de Gabriela Mistral, todavía hay mucho por mirar y volver a leer, así que mientras más circule su figura desde distintos lugares, mejor”.

    “Quise mostrarla más cercana, más viva, incluso más divertida en algunos momentos -remata-. Alejarla de esa imagen dura y solemne que tenemos tan instalada, como la del billete de 5.000 pesos. Para eso me apoyé mucho en el color, en los encuadres y en una presencia constante de plantas y flores, que fueron tan importantes para ella a lo largo de toda su vida”.

    Lee también:

    Más sobre:LibrosLT SábadoMistral. Una biografía ilustradaLumenAlejandra AcostaLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    Violencia digital de género: el costo que persigue a las mujeres en la primera línea política

    Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España: “La seguridad es parte del Estado de bienestar”

    Lo más leído

    1.
    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    2.
    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    3.
    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    4.
    Yacht Rock: le das a la música un mal nombre

    Yacht Rock: le das a la música un mal nombre

    5.
    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”

    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones
    Chile

    Exdiputado Lavín queda en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al Fisco por $ 240 millones

    Violencia digital de género: el costo que persigue a las mujeres en la primera línea política

    Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España: “La seguridad es parte del Estado de bienestar”

    Tener hijos le cuesta el empleo a las mujeres: la brecha laboral que golpea a las madres chilenas
    Negocios

    Tener hijos le cuesta el empleo a las mujeres: la brecha laboral que golpea a las madres chilenas

    Ministro Rau crea mesa técnica para generar medidas que impulsen el empleo

    Fondo Autónomo de Protección Previsional lanza licitación para administración de carteras

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    La historia de Irán Arcos, el primer chileno en liderar el básquetbol en Sudamérica
    El Deportivo

    La historia de Irán Arcos, el primer chileno en liderar el básquetbol en Sudamérica

    Las figuras del fútbol chileno que sueñan con disputar el Mundial

    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    Gabriela Mistral en colores: una ambiciosa biografía ilustrada humaniza a la Premio Nobel

    Jelani Cobb, decano de Periodismo en Columbia: “Debe haber límites sobre cómo la IA accede a la información”
    Mundo

    Jelani Cobb, decano de Periodismo en Columbia: “Debe haber límites sobre cómo la IA accede a la información”

    Antauro Humala: “Me parece tonto hacer una zanja al lado de la frontera”

    Tregua de 3 días baja presión entre Rusia y Ucrania

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello