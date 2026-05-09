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    Pedropiedra vuelve a mirar a Ocho: “Desde ese disco perdí el miedo a probar cosas distintas”

    Con canciones como Todos los días, Rayito/Olita y La Balada de Jorge González, Ocho se convirtió en uno de los discos más ambiciosos de Pedropiedra. Hoy, a diez años, el músico lo revisita en clave de celebración y balance. “De mis discos, es de los que más me gusta”.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    JUAN MATURANA

    Se hartó. Algo se remeció en Pedropiedra cuando notó los comentarios negativos que en las redes se le dedicaban a Jorge González, una vez que sufrió su ACV en febrero de 2015. “Él recibió harto apoyo de mucha gente, pero también recibió un montón de hate, unos ataques muy arteros, mala onda”, recuerda. El sanmiguelino no solo colaboró con él en un par de canciones, sino que les une una larga amistad desde los días en que se conocieron en México. Por eso, la mala vibra en el ciberespacio lo llevó a tomar la guitarra. Fue el origen de La Balada de Jorge González. “Era un poco el instinto como de defender al amigo, esa rabia un poco motivó la canción”.

    Aquella fue la primera canción que el cantautor chileno escribió de cara a Ocho, el cuarto disco de su carrera, lanzado hace 10 años. El mismo que repasará próximamente con dos conciertos para todas las edades en Matucana 100. Nombrado por su cantidad de canciones, es un trabajo que reúne parte de su mejor material, desde la animada Todos los días, la cumbiera Rayito/Olita (originada desde un proyecto junto a Gepe que no se concretó), a la melancólica Llueve sobre el mar. “De mis discos es de los que más me gusta -asegura-. Tiene varios temas que son clase A, de los mejores que yo he hecho, y vienen todos seguidos en el disco”.

    Parte de ese genuino orgullo radica en la ambición. Es su material con más trabajo de producción y capas de sonido. A diferencia de Emanuel (2016), grabado principalmente en directo, el material de Ocho se desarrolló en un fino proceso de estudio liderado por el mismo músico junto a Felipe “Felicaster” Castro, entre Estudios del Sur y Estudios La Playa. “Esa fue la última vez que yo me metí a un estudio sin tener los temas terminados -recuerda-. Muchos de ellos estaban como bien definidos, pero las letras no tenía muchas. Estábamos en Estudios del Sur con el micrófono que había usado Violeta Parra, y no sabía qué letra cantarle encima. Pero eso nos dio tiempo para trabajar un montón la producción de los de los temas. Yo creo que hasta el día de hoy es mi disco con más pistas de producción. Tiene montones de capas y montones de arreglos y de sonido”.

    Pedropiedra Foto: Juan Maturana JUAN MATURANA

    Una de esas canciones en que la música avanzó a paso más firme que la letra fue Todos los días, la que abre el disco. La música tiene mucha influencia del hit All night long de Lionel Richie (de hecho suena un sampler con la voz del célebre músico), pero la letra parecía escapársele a cada paso. “Me demoré como un año en terminar la letra -recuerda Pedropiedra-. Llegué a un punto en que noté que no podía extender por mucho tiempo el trabajar la música primero y la letra dejarla tan para después. Esa canción la tenía entera delineada, con todos los acordes, todas las melodías, el coro y todo, pero no me podía dar con las palabras. Pero una vez que le pillas el coro, ya como que lo otro sale fácil”.

    Otras canciones surgieron a partir de la transformación. Pasó con La Balada de Jorge González, la canción en defensa del sanmiguelino. Sucedió que Pedropiedra tenía una canción en barbecho, aún sin completar. “Se llamaba Carlomagno y era como con datos de Wikipedia, la hice a modo de ejercicio -recuerda-. Y cuando salió lo de Jorge, empecé a escribir la letra y me di cuenta que estaba haciendo la estructura rítmica súper parecida a esa, una canción épica acerca de un personaje de la historia. Entonces la canción empezó como Carlomagno, pero terminó como una balada para Jorge González”.

    Con sus características quenas y arreglos épicos, aquel tema avanza hacia el horizonte como un saludo que combina teclados, guitarras y un bajo a lo New Order. “Me imaginaba una camioneta destartalada por una calle de Cusco, con una corneta como anunciando un circo. Es un poco una estética media como aymara, como media andina, pero retrofuturista”, dice el musico. Y aunque no se la mostró directamente al homenajeado, notó que este la había escuchado. Fue durante una tarde de esparcimiento junto a los músicos que tocaban con González, de hecho, el mismo Pedropiedra solía tocar batería con él. “El Felipe Carbone, que tocaba en mi banda, empezó a tocar la canción en piano y yo caché que el Jorge la estaba cantando -recuerda-. Me di cuenta que la conocía, la había escuchado y todo. El Felipe terminó de tocarla y Jorge solo dijo: rolón”.

    No solo hay un guiño a González. También en el disco hay colaboraciones de otro nombre de los ochenta, el destacado baterista argentino Fernando Samalea, quien ha tocado con nombres de la altura de Charly García y Gustavo Cerati. Se le puede escuchar en Pelusita, Llueve sobre el mar y Era tu vida, además de lucirse con el bandoneón en Rayito/Olita. “Él vino a Chile, también andaba presentando un libro. Fue al estudio, escuchó los temas, comentó ‘esta me gusta, en esta puedo tocar’¡y las hizo en una sola toma! Impresionante el tipo”.

    Pedropiedra Foto: Juan Maturana JUAN MATURANA

    La portada del álbum Ocho fue diseñada por el artista visual Gabriel Garvo, quien incluso se sumaba a los shows en vivo. “Él fue parte del equipo en vivo e ilustraba en vivo. Para estos shows lo invitamos nuevamente”, comenta el músico. También recuperó el traje blanco con parches con el que se solía presentar en esa época y lució en los videoclips de Todos los días y Lluvia sobre el mar. Este le llegó gracias a Francisca Lacalle. “Ella me consiguió un traje blanco y de ahí fui a un local en el centro que venden muchos parches y ahí los compré. Ella también tenía unos parches planchables. Entonces como que lo hicimos un poco juntos”.

    Para el artista, este disco marca un momento clave de su carrera. “Siento que desde ahí como que le perdí el miedo a probar distintas cosas. Es un disco que denota más ambición y un poco más de recorrido”.

    Las presentaciones de celebración de Ocho, se realizarán el sábado 16 de mayo, en dos funciones, a las 17:30 y 20:00 horas (este último ya está agotado). Ademas, el músico se presentará con su show “la tómbola”, donde el público elige el repertorio al azar, el próximo 4 de junio en la Sala A1 del Centro GAM, como parte del ciclo “Música & Perfo” organizado por Armónica.

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    Más sobre:PedropiedraLT SábadoOchoLa Balada de Jorge GonzálezJorge GonzálezRayito/OlitaTodos los DíasM100ConciertosMúsicaMúsica Culto

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