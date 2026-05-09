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    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    Del desahogo contra el ninguneo artístico al soul de la reinvención y el eterno mito de la rivalidad Beatle-Stones: tres discos recientes que confirman que la música sigue encontrando nuevas formas de tensión, riesgo y relectura.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Alejandro Tapia

    Sancho Plagio - Hesse Kassel

    “¡Ladran Sancho que vamos pasando!”, es una protesta condensada en una frase. El parafraseo a la sentencia que erróneamente se atribuye al Quijote, cruza a Sancho Plagio. Se trata del adelanto del segundo disco de Hesse Kassel a publicarse durante el segundo semestre. Desde el bajo saturado y el urgente beat de batería del arranque, la frase principal arremete como una sentencia en la voz profunda de Renatto Olivares. En su extensa letra, desplegada en el habitual estilo spoken-word de Olivares, se aborda el ninguneo artístico. El extendido mal criollo de desacreditar a quienes presentan una propuesta poco convencional o en algún sentido desafiante al canon. La canción -surgida en la sala de ensayo- presenta tres momentos muy marcados; el inicio atravesado por la frase principal, seguido de un interludio instrumental dibujado alrededor de las frases de bajo y las frases de guitarra que tensionan la armonía, hasta rematar en un agresivo segmento final, donde suena un machacante riff rockero del que Tom Morello estaría orgulloso. Los puntales del Nuevo Rock Chileno no temen a la aventura en territorios desbocados (Felipe Retamal).

    La Belleza de lo Roto - Masquemusica

    El siempre complejo paso del segundo disco, es salvado con aplomo por Masquemusica. El proyecto neosoul de la cantante Macarena Campos lleva su propuesta musical un paso más allá. A diferencia del debut, Tarde o temprano (2024), en La Belleza de lo Roto, apuesta por un material algo más oscuro, cruzado por el dolor y la reinvención en tiempos tormentosos. Si Jaula de Oro resume el álbum debut, en este la pista clave es Digo Adiós. Un tema sobre dejar atrás aquello que daña. “Digo adiós a las conversaciones obligatorias/digo adiós a lo que tu mente piensa de mi”, dice. El resto lo hace la notable banda poco convencional integrada por Felipe “Metraca” Salas (batería), Oddó (bajo), DJ Pérez (teclados) y Ed Neidhardt (saxo, flauta y clarinete). Grabado entre estudio Vinilo y La Salitrera, el álbum incluye interludios tomados de las improvisaciones que el grupo desplegaba tras cada jornada de grabación. Una decisión que expande el universo sonoro del proyecto hacia las fronteras del jazz y la psicodelia y le suma una capa de misterio. Además, la voz de Campos suena mucho más resuelta con sus recursos interpretativos. Un álbum muy bien trabajado (Felipe Retamal).

    In the stars - The Rolling Stones

    Como si fuesen los años 60, dos de los lanzamientos más esperados del año se encuentran separados por apenas seis semanas. Se trata de lo nuevo de Paul McCartney (29 de mayo) y de The Rolling Stones (10 de julio). Es probable que algunos “biógrafos” que han explotado aquella falacia de la rivalidad Beatle vs. Stones se sientan decepcionados: ¿Cómo explicarán ahora que la futura placa de Mick Jagger y compañía vuelve a incluir una colaboración con Macca, tal como ocurrió en Hackney Diamonds (2023)? ¿No que la competencia era sin cuartel? Esta semana los Stones estrenaron el single In The Stars, que luce su sello blusero, aunque con toques modernos que resultan algo forzados. De todos modos la mano del productor Andrew Watt contagia. El dinamismo del single bien puede ser el resultado del rápido registro que tuvo Foreign Tongues: menos de un mes en Metropolis Studios. Otro hecho ineludible es que esta misma semana McCartney lanzó el segundo single de su nuevo álbum, un dueto con Ringo Starr. Por ahora, solo The Sun ha puesto énfasis en la supuesta rivalidad Beatles-Stones. Otros no han pisado el palito (Alejandro Tapia).

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