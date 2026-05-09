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    Tregua de 3 días baja presión entre Rusia y Ucrania

    En víspera de la celebración del Día de la Victoria, el alto el fuego fue anunciado por Trump y confirmado por Zelensky. También se llevará a cabo un intercambio de prisioneros.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Soldados rusos son vistos durante un ensayo del desfile militar del Día de la Victoria, en Moscú, Rusia, el 4 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Ya Lishanda

    El presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer un intercambio sorpresa de prisioneros (mil por lado) y un alto el fuego de tres días en la guerra de Rusia contra Ucrania.

    El anuncio se produjo en medio de la creciente tensión entre Kiev y Moscú, en víspera de las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia. “Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en Truth Social.

    Trump afirmó que él personalmente había solicitado el alto el fuego y que tanto el presidente ucraniano Volodimyr Zelensky como su par ruso Vladimir Putin habían estado de acuerdo.

    Soldados rusos marchan durante un ensayo del desfile militar del Día de la Victoria, en Moscú, Rusia, el 4 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Ya Lishanda

    “La Plaza Roja es menos importante para nosotros que la vida de los prisioneros ucranianos que pueden regresar a casa”, escribió Zelensky, quien agradeció a Trump por la gestión.

    Las celebraciones del 9 de mayo que conmemoran el aniversario de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial tendrían un cariz diferente este año, pasando de ser una oportunidad para hacer alarde del poderío militar a un desfile con medidas extremas de seguridad por temor a un ataque de drones ucranianos.

    En este escenario, el Kremlin ya había comenzado a tomar una serie de medidas. Por ejemplo, las operadoras de telefonía móvil ya habían advertido a los residentes de que el acceso a internet móvil y a los servicios de SMS estará restringido desde el 5 hasta el 9 de mayo. Mientras que la transmisión del desfile -que no contará con material bélico pesado- no se realizará en vivo, sino que con un retraso. Además, los periodistas extranjeros no fueron acreditados y no se permitirá la grabación de videos para hacer transmisiones. Y desde el martes, Rusia cerró los aeropuertos. El Ministerio de Transporte prometió tomar una decisión sobre la fecha de reanudación de los vuelos “en un futuro próximo”.

    Una columna de tanques rusos T-72B3M cruza la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en el centro de Moscú el 9 de mayo de 2025. Rusia celebra el 80.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Foto: Archivo KIRILL KUDRYAVTSEV

    “Como saben, en vísperas de las principales festividades, y por supuesto, quizás lo más importante, el Día de la Victoria en nuestro país, los servicios especiales pertinentes siempre adoptan medidas de seguridad adicionales”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov.

    El Ministerio de Defensa no ha revelado cuántos soldados participarán este año, pero ha dicho que los estudiantes de las prestigiosas escuelas militares Suvorov y Nakhimov, así como los del cuerpo de cadetes, no marcharán. “La columna de material militar no participará en el desfile militar de este año debido a la situación operativa actual”, añadió el ministerio.

    Además, en varias ciudades el desfile se redujo, como en Moscú y en San Petersburgo, mientras que en otras se canceló.

    Los analistas han entregado diferentes explicaciones para la reducción del formato. Mientras que algunos citaron los riesgos para la reputación derivados de un ataque a la capital durante el desfile, otros señalaron las “presiones en el campo de batalla” que sufren las FF.AA. rusas en Ucrania.

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