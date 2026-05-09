El perfil de los directores elegidos por Kast para las empresas estatales

Aunque todavía el listado total de directores de empresas públicas que debe nombrar el gobierno no se ha cerrado, a partir de los nombres que se han ido dando a conocer es posible estructurar perfiles bastante característicos de quienes van a representar al Presidente José Antonio Kast en sus mesas directivas en su periodo de administración.

Si sólo se toman cuenta las mayorías relativas en cada ítem analizado, el director paradigmático de este gobierno sería un hombre de entre 60 y 69 años, ingeniero comercial de la Universidad Católica y con un master, especialmente MBA, y sin carrera política.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha nombrado a 55 directores en 11 empresas (Enap, Enami, Televisión Nacional de Chile, Polla Chilena de Beneficencia, Metro, Casa de Moneda, Zofri, EFE, Banco del Estado y Econssa) y el consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

El consejo directivo del SEP es un actor imprescindible en los nombramientos, pues su tarea es representar los intereses del Estado chileno en aquellas empresas públicas que no tienen una ley de gobierno corporativo propia como Codelco, Enap, Enami o TVN.

Bajo su tutela se encuentran 20 firmas en cuatro rubros: en puertos, las 10 empresas que administran las concesiones de los terminales desde el extremo norte hasta la zona austral; en servicios están Casa de Moneda de Chile S.A., Empresa de Correos de Chile, Polla S.A., Comercializadora de Trigo S.A. (Cotrisa), Econssa S.A., Sociedad Agrícola Sacor SpA, Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua (Sasipa SpA) y Zofri S.A.; en transportes se encuentra la Empresa de Ferrocarriles del Estado y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

Debido a esto, tiene el mandato de elegir a 84 directores, de los cuales ha nominado a 36 hasta ahora.

Nombres que sorprenden

Entre los nombres hay algunos que llaman la atención, como el de la actual presidenta de la minera no metálica SQM, Gina Ocqueteau, que llegó como directora de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

O de dos personajes asociados más a la centro izquierda de la Concertación que al actual gobierno como el exministro de Transportes de la administración Aylwin y del Interior en la gestión de Frei Ruiz-Tagle, Germán Correa, y el exsuperintendente de Valores del primer gobierno de Bachelet y presidente de BancoEstado en Bachelet II, Guillermo Larraín.

El primero integrará el directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y el segundo, la mesa de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), firma dedicada a administrar los contratos de concesión a las empresas de agua potable privadas, gestionar infraestructura sanitaria y desarrolla proyectos de reúso de aguas servidas y desalinización.

Larraín, en particular, se mantiene en la mesa de Econssa tras ser presidente. “Hay dos contingencias en las cuales Econssa venía trabajando: una, el problema de la situación hídrica en el Norte Chico, donde se estaba trabajando en una estrategia, por lo que era útil darle cierta continuidad a ese plan; y dos, que desde 2031 empiezan a vencer los contratos de concesión de sanitarias emitidos en 2001, y ese proceso requiere pensar en cómo se va a continuar, por lo que sugerimos al gobierno entrante darle algo de continuidad al trabajo que se venía haciendo y la manera en que lo hizo fue ofrecerme continuar como director”, explicó Guillermo Larraín.

Cuota de género, check

El gobierno pasado del expresidente Boric instauró una norma en la conformación de los directorios de las empresas públicas, según la cual debe haber al menos un 40% de mujeres en cada mesa. Y esta administración cumplió con el precepto.

El 38% de los asientos elegidos los ocuparán mujeres y el restante 62% hombres. El porcentaje no es exactamente un 40% porque en algunas empresas el nuevo mandatario no puede reemplazar a todo el directorio, como en Codelco, donde esta vez sólo puede nombrar a tres, incluido el presidente, o en TVN, donde puede nominar sólo al presidente.

Pesa la experiencia

En términos etarios, el más joven es el director de Enami Álvaro Iriarte, con 39 años, y el más longevo, el sociólogo y exministro Germán Correa, con 86 años.

El estrato de edad más representado es el que va desde los 60 a los 69 años, con un 34%, seguido por el inmediatamente posterior, de 50 a 59 años, con un 32% y el de 40 a 49 años, con un 25%.

La edad que más se repite es 48 años, con cinco casos, seguido por 66, 61 y 59 años, con cuatro casos.

Dominan ingenieros comerciales

Al evaluar las carreras prioritarias de los elegidos, el 38% es ingeniero/a comercial (aunque unos pocos se autodenominan economistas por la especialidad que siguieron, todos estudiaron como carrera original ingeniería comercial).

El 29% es abogado/a y el 20% es ingeniero/a, aunque muy distribuidos en cuando a especialidad (tres civiles, dos industriales, dos en transporte, dos en minas, uno en telecomunicaciones, uno en computación).

Entre los abogados, un conocido penalista asumió la presidencia de Enap, en reemplazo de Gloria Maldonado: Cristián Muga. Y el abogado y profesor de Comunicaciones de la UC Patricio Dussaillant asumió al mando de TVN.

Entre las profesiones menos comunes, resalta la propia Gina Ocqueteau que es enfermera, un arquitecto como Pablo Allard en EFE, una historiadora como Cecilia Guzmán en Metro, una periodista como Nicole Keller, también en Metro, y una trabajadora social como Gisela Schafer en Zofri.

De la Católica con máster

La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) predomina en el origen educativo de los profesionales designados como directores. El 47% de los nominados provienen de esa universidad, especialmente de las carreras de ingeniería comercial y derecho.

Casi un tercio de los nombrados estudiaron en la Universidad de Chile. Sólo dos en la Universidad Técnica Federico Santa María.

Y luego hay casos únicos que vienen de las universidades de Concepción, Técnica del Estado, Finis Terrae, Diego Portales, Mayor, Los Andes e Inacap.

Sólo hay dos extranjeros convocados a estos directorios: una abogada argentina, Verónica Benedetti, que fue incorporada en EFE, proviene de la Universidad de Buenos Aires, y el administrador belga Eric van Belle, que llega a Polla y que estudió en el instituto Ichec de Bruselas.

En cuanto a posgrados, un 58% declara haber seguido un máster o magíster en universidades chilenas o extranjeras, con más de la mitad que son MBA (Master of Business Administration), y un 14% ostentan doctorados. Un 31% no cuenta con estudios de posgrado o al menos no están informados en fuentes abiertas. No fueron considerados programas especiales ni diplomados.

CV empresarial, no político

Un 58% de los elegidos cuenta con experiencia en directorios, porque ha formado parte de alguno ya sea en empresas, fundaciones o gremios.

Entre los nombres más repetidos aquí se encuentran Gina Ocqueteau,a Zofri; la abogada Consuelo Raby, ex directora de Grupo Security y directora del Complejo Portuario Mejillones S.A., quien llega a Enap; la expresidenta de las AFP Paulina Yazigi, a la vicepresidencia del BancoEstado; el expresidente de la Asociación de Emprendedores Jorge Welch, que entra a Zofri; la exgerenta de Entel, Andrea Rotman, que va a la Casa de Moneda; y el exgerente general de la Asociación de Aseguradores Jorge Claude, que presidirá EFE.

El nuevo presidente de Zofri, Claudio Pommiez, ya fue gerente general de la misma compañía y trabajó también en el grupo SAAM.

Sólo un quinto de los nuevos directores tienen un pasado político, entre los cuales destacan tres exministros (Correa; el extitular de Justicia Carlos Maldonado, quien ingresó al Banco del Estado, y el exministro de Obras Públicas Felipe Morandé, presidente del SEP), dos exsuperintendentes (el citado Larraín y Mario Farren, presidente del Banco del Estado), un exintendente (Patricio Rey, presidente del Metro, en el Maule, hasta hace poco gerente general de Desarrollo Pais) y un exseremi (Sebastián Herrera de Econssa).

Sí aparecen otras ex autoridades: la abogada y ex directora de Presupuestos en el último año de Sebastián Piñera, Cristina Torres, llegó al directorio de Metro.

Los que faltan

Dentro de los directorios que aún no están definidos está Codelco (cuyo presidente aún no oficializado será Bernardo Fontaine, pero que además debe nominar a dos directores, una de las cuales sería Luz Granier), Correos de Chile (cuyos cinco directores culminaron su periodo el 8 de mayo) y las diez empresas que administran las concesiones de puertos (las empresas portuarias Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Austral).

En cuanto a las empresas portuarias, Kast, cuando era candidato, propuso estudiar la eliminación de estos directorios para hacerlos más eficientes y planteó la idea de contar con sólo un directorio que administrara todos los contratos de concesión de puertos con un gerente por cada empresa.

Sin embargo, posteriormente, en el gobierno electo plantearon como alternativa contar con directorios divididos por zonas: norte, centro y sur.

Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. Consultado el presidente del consejo del SEP, Felipe Morandé, no estuvo disponible para responder, y en la Corfo, de la cual depende el SEP, dijeron no tener información por ahora.

Con la actual estructura, el SEP elige 35 directores en total para las mesa de las empresas portuarias: Valparaíso y San Antonio nombran cinco cada una, Talcahuano cuatro, y las restantes, tres cada cual.