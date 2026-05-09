Hallan en Colombia el cuerpo de periodista desaparecido y su asesinato se atribuye a disidencia de las FARC

Este viernes, el periodista y estudiante colombiano Mateo Pérez Rueda fue hallado sin vida, luego de haber desaparecido el pasado martes y su asesinato fue atribuido a un grupo dividido del Frente 36, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio ‘El Confidente’ de Yarumal, que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional, sede Medellín” , confirmó el presidente colombiano Gustavo Petro, a través de una publicación en sus redes sociales.

Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio "El Confidente" de Yarumal que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín.



Fué asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2026

Según las primeras investigaciones, Pérez se encontraba en la vereda de El Palmichal, en el municipio de Briceño, al noroeste del país, “realizando reportajes sobre los combates que se estaban prestando en la zona cuando fue reportada su desaparición”, según informó la ONG colombiana Indepaz.

El cuerpo habría sido entregado sin vida por integrantes del Frente 36, los presuntos responsables de los hechos, a una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo en una zona rural de Antioquia. El CICR indicó que este luego fue llevado al instituto forense para ser identificado.

En su publicación en X, Petro agregó que el profesional “fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del Frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”.

Para luego detallar: “El asesinato ocurrió en la vereda el Hoyo del municipio de Briceño. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”.

En tanto, la Oficina Alto del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia no tardó en condenar el atentado y llamó a los grupos armados a no interferir en los asuntos civiles.

“Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la población civil, de la cual hacen parte las personas que buscan y difunden información, entre ellos las y los periodistas. El homicidio de Mateo es una grave infracción del Derecho Humano Internacional”, denunció el organismo en un comunicado.

De acuerdo con la agencia AP, la Defensoría del Pueblo indicó esta semana que la desaparición del periodista se dio en un contexto “grave” de crisis humanitaria derivada de la confrontación de las disidencias al mando de alias “Calarcá” y el cártel Clan del Golfo, que se “disputan corredores estratégicos”.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa condenó el asesinato del joven profesional, asegurando que este evidencia que el periodismo en territorio colombiano sigue realizándose en “condiciones extremas de desprotección bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas” .

La muerte de Pérez se suma a una extensa lista de líderes y defensores de los Derechos Humanos asesinados este año en Colombia, que hasta el momento asciende a 57. Además, se han registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados desde 2022