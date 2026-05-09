EE.UU. afirma que nuevas conversaciones entre Líbano e Israel buscan romper con el “enfoque fallido” que fortaleció a los grupos terroristas
El Departamento de Estado estadounidense agregó que los encuentros, que se realizarán los próximos 14 y 15 de mayo en Washington, además pretenden “avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad”.
El gobierno de EE.UU. indicó este viernes que las próximas conversaciones entre las delegaciones de Líbano e Israel -a realizarse en Washington- buscan “romper con el enfoque fallido” que, según apuntó, ha permitido la consolidación y enriquecimiento de grupos terroristas en territorio libanés, con el fin de alcanzar un “acuerdo integral de paz” entre los dos países.
De acuerdo con el Departamento de Estado, los encuentros -previstos para los próximos 14 y 15 de mayo en la capital-, “pretenden romper de manera decisiva con el enfoque fallido de las últimas dos décadas, que permitió a los grupos terroristas afianzarse y enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en peligro la frontera norte de Israel”.
En un comunicado oficial, la secretaría de Estado agregó que tales conversaciones, las terceras en el marco del conflicto reactivado el pasado 2 de marzo, pretenden “avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad”.
De ese modo, se “sentarán las bases para acuerdos duraderos de paz y seguridad, el pleno restablecimiento de la soberanía libanesa en todo su territorio, la delimitación de fronteras y la creación de vías concretas para la ayuda humanitaria y la reconstrucción en Líbano”, indicó la cancillería.
La cartera dirigida por Marco Rubio aseguró además que “trabajará para conciliar” los intereses de las dos partes, “de manera que se garantice una seguridad duradera para Israel, así como la soberanía y la reconstrucción de Líbano”.
“Estas conversaciones representan otro paso importante hacia el fin de décadas de conflicto y el establecimiento de una paz duradera entre ambos países. Estados Unidos seguirá apoyando a ambos países en su intento por lograr un avance decisivo”, añadió.
Por otra parte, el Gobierno estadounidense expresó su “satisfacción” ante el “compromiso” de los dos países con el proceso y reiteró que la “paz integral depende del pleno restablecimiento de la autoridad estatal libanesa y del desarme total de Hezbolá”, recordando que declaró al partido-milicia chií libanés como una organización “terrorista”.
Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país de Medio Oriente.
Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con 2.759 muertos y 8.512 heridos desde entonces, según el último balance de las autoridades difundido este jueves. La cifra no ha dejado de aumentar pese a la tregua alcanzada el pasado 8 de abril.
Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024, tras 13 meses de combates luego de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Sin embargo, desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos contra territorio libanés y mantuvo la presencia de militares en varios puntos, argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.
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