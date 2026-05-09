EE.UU. afirma que nuevas conversaciones entre Líbano e Israel buscan romper con el “enfoque fallido” que fortaleció a los grupos terroristas

El gobierno de EE.UU. indicó este viernes que las próximas conversaciones entre las delegaciones de Líbano e Israel -a realizarse en Washington- buscan “romper con el enfoque fallido” que, según apuntó, ha permitido la consolidación y enriquecimiento de grupos terroristas en territorio libanés, con el fin de alcanzar un “acuerdo integral de paz” entre los dos países.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los encuentros -previstos para los próximos 14 y 15 de mayo en la capital-, “pretenden romper de manera decisiva con el enfoque fallido de las últimas dos décadas, que permitió a los grupos terroristas afianzarse y enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en peligro la frontera norte de Israel” .

En un comunicado oficial, la secretaría de Estado agregó que tales conversaciones, las terceras en el marco del conflicto reactivado el pasado 2 de marzo, pretenden “avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad”.

De ese modo, se “sentarán las bases para acuerdos duraderos de paz y seguridad, el pleno restablecimiento de la soberanía libanesa en todo su territorio, la delimitación de fronteras y la creación de vías concretas para la ayuda humanitaria y la reconstrucción en Líbano”, indicó la cancillería.

La cartera dirigida por Marco Rubio aseguró además que “trabajará para conciliar” los intereses de las dos partes , “de manera que se garantice una seguridad duradera para Israel, así como la soberanía y la reconstrucción de Líbano”.

“Estas conversaciones representan otro paso importante hacia el fin de décadas de conflicto y el establecimiento de una paz duradera entre ambos países. Estados Unidos seguirá apoyando a ambos países en su intento por lograr un avance decisivo”, añadió.

Por otra parte, el Gobierno estadounidense expresó su “satisfacción” ante el “compromiso” de los dos países con el proceso y reiteró que la “paz integral depende del pleno restablecimiento de la autoridad estatal libanesa y del desarme total de Hezbolá”, recordando que declaró al partido-milicia chií libanés como una organización “terrorista”.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país de Medio Oriente.

Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con 2.759 muertos y 8.512 heridos desde entonces, según el último balance de las autoridades difundido este jueves. La cifra no ha dejado de aumentar pese a la tregua alcanzada el pasado 8 de abril.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024, tras 13 meses de combates luego de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos contra territorio libanés y mantuvo la presencia de militares en varios puntos, argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.