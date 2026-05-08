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    Política

    Exdiputado Joaquín Lavín León ingresa al anexo Capitán Yáber para cumplir prisión preventiva

    A diferencia del exparlamentario, su exasesor Arnaldo Domínguez cumplirá la medida cautelar en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Gendarmería confirmó la tarde de este viernes que el exdiputado Joaquín Lavín León, ingresó hasta el anexo Capitán Yáber para cumplir con la prisión preventiva dictada en su contra en el marco de la investigación por distintos delitos.

    Cabe recordar que Lavín León es indagado por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, cometidos entre 2015 y 2026.

    Junto a él, también enfrentó cuatro jornadas de formalización su exasesor parlamentario, Arnaldo Emiliano Domínguez Vallejos, acusado de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.

    De acuerdo con la institución penitenciaria, a diferencia del exdiputado Lavín, Domínguez ingresó al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

    Esto, luego de lo resuelto por el juez Daniel Urrutia del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Asimismo, se fijaron 90 días para la investigación.

    “Ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud”, aseguraron desde Gendarmería vía comunicado.

    Más sobre:GendarmeríaJoaquín Lavín LeónExdiputadoArnaldo Emiliano Domínguez VallejosFraude al fiscoCapitán YáberPrisión preventiva

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