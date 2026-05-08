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    México niega las acusaciones de Díaz Ayuso y asegura que su visita se ha desarrollado en “total libertad”

    La presidenta de la Comunidad de Madrid suspendió el resto de su viaje y regresó a España alegando un “clima de boicot” que adjudicó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a su Ejecutivo.

    Por 
    Europa Press
    La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Leganés, el 13 de marzo de 2024. Foto: Europa Press Carlos Luján - Europa Press

    El Gobierno de México ha defendido este viernes que la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al país latinoamericano se ha producido “en total libertad” y ha rechazado haber tratado de “evitar” sus actos, después de que la mandataria madrileña haya decidido suspender el resto de su viaje y regresar a España alegando un “clima de boicot” que ha achacado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a su Ejecutivo.

    “Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno. En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”, ha señalado en un breve comunicado en el que ha recalcado que “México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa”.

    Estas declaraciones llegan después de que Díaz Ayuso haya anunciado su decisión de “suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid” ante lo que ha denunciado como “clima de boicot” atribuido a Sheinbaum y al “Gobierno de ultraizquierda mexicano”.

    Fuentes regionales han acusado a la dirigente mexicana de “boicotear” la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso, que finalmente ha decidido no hacerlo “para no perjudicar a los empresarios mexicanos”.

    Las mismas fuentes han aseverado que “el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino con cerrar el complejo donde se celebran” si acudía Ayuso, tanto al evento como al recinto. En esta edición la gala se celebra en Cancún cuando se alterna cada año esta sede con la de Madrid en un evento copatrocinado por la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital española.

    Díaz Ayuso mantiene reuniones con los organizadores pero ha decidido no acudir a la gala para “no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud”, han trasladado las mismas fuentes.

    “Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, han lamentado fuentes autonómicas, que han condenado “un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión”.

    Claudia Sheinbaum, por su parte, criticaba ayer la “ignorancia” y la falta de conocimiento sobre la figura del conquistador español Hernán Cortés de Isabel Díaz Ayuso.

    Más sobre:MéxicoEspañaDíaz AyusoSheinbaumHernán CortésboicotMundo

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