Fernando Gago saca la voz en la U tras el allanamiento al CDA: “Trato de no involucrarme en situaciones con la presidenta”.

Fernando Gago habla en la U. El entrenador se refirió al allanamiento realizado el lunes en el Centro Deportivo Azul en el marco de la investigación por el Caso Sartor. “Hay temas legales que son del club y los soluciona el club. Nosotros estamos muy dedicados a lo deportivo, de tratar de tener los entrenamientos, de tener una convivencia dentro del club y tratar de afrontar cada partido”, señaló

“Hay gente que está trabajando y trabaja para eso. Entonces nosotros trabajamos lo que nos corresponde, que es la parte deportiva”, añadió.

En esa línea, fue consultado por su relación con la dirigencia de Azul Azul. “Yo siempre busco manejarme desde el lado deportivo. Trato de tener la relación con la gente que está en el día a día”, afirmó.

El argentino explicó que mantiene contacto principalmente con el director deportivo. “Trato de buscar la relación con Manuel (Mayo). Tenemos el día a día constante. Y a partir de eso tratar de trabajar desde lo deportivo”, sostuvo.

Sobre su vínculo con los timoneles de la concesionaria, Gago indicó que intenta mantenerse al margen. “Trato de no involucrarme en muchas situaciones con el presidente o presidenta. Sí he tenido charlas, he hablado, pero más que eso no sucedió”, dijo.

Gago imparte instrucciones en la U.

En lo futbolístico, el entrenador anticipó el duelo de Universidad de Chile ante Unión La Calera por la Copa de la Liga. “Siempre es algo distinto jugar en pasto sintético. Obviamente que por ahí los chicos están más acostumbrados, han jugado ya varios partidos en estas condiciones”, comentó.

“Puede haber alguna carga, puede haber algo distinto a lo que se entrena o al pasto natural, pero son cuestiones a las que nos tenemos que adaptar”, agregó.

Respecto a las bajas, confirmó que Eduardo Vargas estará disponible, mientras que Marcelo Díaz seguirá fuera. “No tiene una lesión, peropreferimos trabajarlo de una forma para que se ponga bien desde lo físico”, explicó sobre el volante.

En relación con la competencia en la ofensiva, Gago valoró el presente de Juan Martín Lucero y el regreso de Vargas. “Va a haber partidos donde pueden estar jugando con los nueves, hay partidos que no. Nos adaptaremos también al nivel del futbolista y en lo que vemos en la semana”, dijo.

Finalmente, fue consultado por la opción de incorporar a Alexis Sánchez en el próximo mercado. “No se va a discutir un nombre como Alexis, no se va a discutir en ningún momento, pero creemos que todavía no es necesario hablar y pensar en esto cuando hay una competición que todavía se está jugando”, cerró.