Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo? Foto referencial de archivo Instagram

Este viernes 8 de mayo se inauguró el Giro de Italia 2026, reconocida competencia de ciclismo que reúne a competidores internacionales en suelo europeo por su 109° edición.

La emblemática cita deportiva comprende un total de 21 etapas, que se extenderán por 3.466 kilómetros a lo largo de tres países.

El circuito inició en Nesebar, Bulgaria, y se desarrollará durante todo el mes con paradas en Los Alpes, Suiza, para culminar el 31 de mayo en las calles de Italia.

Dentro de la edición de este año también destaca la presencia del chileno de 24 años Vicente Rojas, quien participa en búsqueda de su consolidación internacional junto al equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

Dónde ver el Giro de Italia

La edición 2026 del Giro de Italia tiene transmisión exclusiva a través del canal DSports 2 de DirecTV.

Además, la competencia de ciclismo se puede ver de forma online en la plataforma DGO.