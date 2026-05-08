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    Presidente de Anatel refuerza críticas al monopolio que supone Google y cuestiona artículo de la megarreforma contra la propiedad intelectual

    Enmarcado en la demanda de los canales de televisión contra Google por uso de sus contenidos para entrenar inteligencia artificial, el presidente de Anatel emplazó al Ejecutivo por artículo en la megarreforma que libera el uso de contenidos protegidos para desarrollo de IA y cuestionó el beneficio que este pueda traer.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Santiago 6 de mayo 2026. La Asociacion Nacional de Television, Anatel, realiza un punto de prensa por demanda presentada por canales asociados en contra de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por abuso de posicion dominante. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Enmarcado en la demanda presentada por la Asociaciación Ncional de Televisión (Anatel) contra Google, Pablo Vidal, presidente de la asociación, hizo fuertes cuestionamientos al Ejecutivo y al artículo 8 de la megarreforma. Dicho artículo permitiría usar obras protegidas sin autorización ni pago para análisis masivo de datos.

    En conversación con T13 Radio, Vidal cuestionó la reaparición de este artículo en la megarreforma, ya que fue rechazado en 2024 cuando formaba parte del proyecto de ley que regulaba los sistemas de inteligencia artificial.

    “Que ese artículo vuelva a aparecer hoy día en el proyecto de ley de reconstrucción, primero, es llamativo porque ¿qué tiene que ver este tema con la reconstrucción? Segundo, porque la ley que regula los sistemas de inteligencia artificial todavía está siendo tramitada en el Congreso, ahora en el Senado”, dijo.

    “Si este tema el gobierno considera que merece ser discutido, que está en todo su derecho, ¿por qué no lo puso ahí y le da la urgencia si es que considera que es algo que tiene que hacerse rápido?“, agregó.

    Santiago 6 de mayo 2026. La Asociacion Nacional de Television, Anatel, realiza un punto de prensa por demanda presentada por canales asociados en contra de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por abuso de posicion dominante. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En línea con la duda sobre el impacto económico del artículo, el presidente de Anatel declaró desconocer posibles acuerdos entre el Ejecutivo y empresas tecnológicas.

    ¿Cuál es la motivación económica?, quizás el ministro de Hacienda va a insistir en este artículo, ¿qué tipo de acuerdo o conversión existe con estas empresas tecnológicas? me cuesta entender el beneficio nacional cuando va en directo desmedro de creadores nacionales”.

    Demanda de Anatel a Google

    El pasado jueves los canales de televisión Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión y TV+ presentaron demandas ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) por presunto abuso de posición dominante en contra de Google.

    Los transmisores de de señal abierta reclaman el uso de su contenido por parte de Google sin una compensación económica adecuada, por ejemplo, en los resúmenes hechos con inteligencia artificial.

    Alegan además un dominio monopólico de Google en el mercado de la publicidad digital, donde el mismo Google estaría actuando conmovendedor, intermediario y comprador.

    En esta etapa de proceso los canales demandantes no buscan una compensación económica, sino que el TDLC establezca la veracidad de la denuncia.

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