SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La pugna por el polémico artículo contenido en la megarreforma sobre uso de datos para alimentar la IA

    La norma, replicada sin cambios desde una propuesta del gobierno de 2024, busca habilitar el análisis masivo de datos para robustecer la alimentación de motores de inteligencia artificial. Mientras el Ministerio de Ciencia la presenta como clave para el desarrollo, expertos advierten vacíos regulatorios y gremios acusan una amenaza directa a la propiedad intelectual.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán

    El artículo 8 en el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast volvió a encender un debate que el Congreso ya había zanjado. La disposición que permite usar obras protegidas sin autorización ni pago para análisis masivo de datos no solo fue rechazada en su tramitación original, sino que hoy reapareció sin modificaciones, pese a las críticas que generó.

    El núcleo de la controversia está en su espíritu. Desde el Ministerio de Ciencia, la defensa es clara. Según afirman desde la cartera, esto se trata de una herramienta habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. La lógica es que los sistemas actuales requieren grandes volúmenes de datos para entrenarse, y que la legislación vigente introduce una “ambigüedad legal” que dificulta ese proceso.

    Según explican desde el Ministerio de Ciencia, la norma busca “actualizar la legislación de propiedad intelectual” para permitir la minería de datos a gran escala, resguardando que no exista explotación encubierta de las obras. El objetivo, agregan, es generar certezas jurídicas que faciliten la innovación, atraigan inversión y fortalezcan capacidades locales.

    En términos simples, la apuesta es abrir la “carretera de los datos” para que Chile no quede rezagado en la carrera global por la inteligencia artificial. Sin embargo, esa misma apertura es la que genera mayor resistencia.

    Tendencias / La Tercera

    Ya en 2024, cuando la norma fue presentada por la administración anterior, la entonces ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, reconocía la existencia de una tensión estructural sobre cómo equilibrar la protección de las obras con la necesidad de alimentar sistemas de IA. Esa tensión sigue intacta.

    Para el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Álvaro Soto, el punto crítico está precisamente en ese equilibrio. “Es crucial proteger los derechos de los creadores sin obstaculizar el desarrollo de bienes públicos”, plantea. A su juicio, la IA debe estar al servicio de las personas, pero eso exige reconocer tanto la innovación como el derecho de los autores a decidir sobre el uso de sus obras o recibir compensación.

    Una visión similar, aunque más favorable al espíritu de la norma, plantea Germán Gómez, investigador del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. “El espíritu es bastante bueno”, afirma, subrayando que hoy los modelos de IA tienen escasa representación de datos latinoamericanos. Ante eso, el experto cree que permitir su uso podría mejorar la pertinencia de estas tecnologías en contextos locales.

    Pero incluso quienes valoran ese objetivo advierten problemas en la implementación. El exsenador Felipe Harboe advertía algunos riesgos hace poco en una columna.

    Álvaro Soto, Director del Centro de Inteligencia Artificial CENIA. Andres Perez

    Zonas grises y falta de definiciones

    Uno de los principales cuestionamientos técnicos apunta a la vaguedad del articulado. Conceptos como “explotación encubierta” carecen de definición precisa, lo que abre un amplio margen de interpretación.

    Gómez, en tanto, advierte que esta ambigüedad debilita la protección efectiva de los creadores, y los deja “con pocas herramientas reales para defenderse”.

    El académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Camilo Garrido, observa un problema adicional: la falta de claridad sobre la gobernanza de los datos. “¿Quién regula? ¿Dónde están los centros de acopio de información? ¿Cómo se audita el uso de estos datos?”, cuestiona. A su juicio, la norma parece avanzar hacia un modelo más laxo, donde el énfasis está en consumir datos más que en protegerlos.

    El riesgo, agrega, es que se amplíen las brechas tanto legales como operacionales, especialmente si no se articula con normativas de protección de datos personales.

    Vulneración de derechos de autor

    Las objeciones más duras provienen de los gremios de medios y autores. La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) coinciden en que la norma habilita el uso masivo de contenidos sin compensación, lo que afectaría directamente la sostenibilidad de la industria.

    La Sociedad Chilena de Autores (SCD), en tanto, va más allá y acusa una vulneración estructural del derecho de autor. A su juicio, la propuesta “desprotege al más débil” frente a grandes empresas tecnológicas y rompe con el principio básico de autorización previa.

    Sin embargo, en el mundo académico la evaluación es mixta. Para Jonathan Vásquez, académico de la U. de Valparaíso y cofundador de EvoAcademy, la versión actual del artículo representa un retroceso respecto de los avances logrados en la discusión anterior, donde se habían incorporado límites como fines no lucrativos y mecanismos de exclusión.

    “El desarrollo tecnológico no puede basarse en desincentivar la creación de contenido”, advierte. A su juicio, el camino debiera ser un punto intermedio que permita innovación, pero con mecanismos claros de protección. Como ejemplo, el experto cuenta ejemplos como el de Warner Music Group (WMG) y la startup de IA Udio, por utilización de del contenido musical para crear otras piezas creadas con inteligencia artificial.

    Ese diagnóstico conecta con una idea transversal entre expertos: la discusión no es si avanzar en inteligencia artificial, sino cómo hacerlo.

    Firma de Megarreforma, ingresada el martes al Parlamento. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El propio Ministerio de Ciencia reconoce que se trata de un debate abierto y perfectible. La reaparición del artículo, según dicen, responde a la velocidad del avance tecnológico y a la necesidad de no quedar atrás.

    Pero la experiencia previa en el Congreso muestra que ese equilibrio es difícil de alcanzar. La misma norma fue rechazada por falta de consenso, precisamente por las tensiones que hoy resurgen.

    En la discusión pasada, se y tras la oposición de algunos parlamentarios y gremios de derechos de autor, el gobierno anterior ingresó una indicación y limitó su alcance solo a fines de investigación científica, sin fines de lucro, e incorporando un mecanismo de reserva de derechos (opt-out) en favor de los autores. La propuesta presentada este miércoles vuelve a la idea original, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados.

    Esa última idea es defendida por Gómez como una posible opción para amortiguar las críticas a este artículo que apareció en el megaproyecto de José Antonio Kast. “Un periodista, un cantante, un escritor puede salirse y decir que su obra no sea utilizada. Y, básicamente, con eso ya se puede solucionar mucho el problema. Pero no está muy claro que eso sea así, como se pone ahora”, concluyó el experto.

    Más sobre:MegaproyectoMinisterio de CienciaDerechos de autorInteligencia ArtificialIAXimena Lincolao

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

    Senador Sergio Gahona y reforma al sistema de licencias médicas: “Vamos a tener presiones y seguramente ‘funas’ de los gremios”

    Oposición carga contra el gobierno tras oficio de Hacienda que sugiere cortar 15 programas del Mineduc para el Presupuesto 2027

    Junaeb completa entrega de útiles escolares: beneficio abarcó a más de 2 millones de estudiantes en todo el país

    Lo más leído

    1.
    Van 17 renuncias: se agudiza rebelión en Hospital de San Antonio por apoyo a directora que fichó a exministra Vega

    Van 17 renuncias: se agudiza rebelión en Hospital de San Antonio por apoyo a directora que fichó a exministra Vega

    2.
    El oficio de Hacienda que exige más recortes a los ministerios: en Mineduc sugiere cortar 15 programas en Presupuesto 2027

    El oficio de Hacienda que exige más recortes a los ministerios: en Mineduc sugiere cortar 15 programas en Presupuesto 2027

    3.
    Designación de exministra de Boric en Hospital de San Antonio desata rebelión y abre flanco para el Minsal

    Designación de exministra de Boric en Hospital de San Antonio desata rebelión y abre flanco para el Minsal

    4.
    Muere pasajera de automóvil que fue chocado por carabineros e institución cursa baja de siete uniformados involucrados

    Muere pasajera de automóvil que fue chocado por carabineros e institución cursa baja de siete uniformados involucrados

    5.
    Seremis fallidos: 18 bajas en menos de 50 días ponen el foco en responsables de sus nombramientos

    Seremis fallidos: 18 bajas en menos de 50 días ponen el foco en responsables de sus nombramientos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven
    Chile

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

    Senador Sergio Gahona y reforma al sistema de licencias médicas: “Vamos a tener presiones y seguramente ‘funas’ de los gremios”

    Oposición carga contra el gobierno tras oficio de Hacienda que sugiere cortar 15 programas del Mineduc para el Presupuesto 2027

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos
    Negocios

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Nvidia es tan grande que ahora su valor equivale a la suma del PIB de Francia e Italia

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad
    Tendencias

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid
    El Deportivo

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    Fernando Ortiz zanja con letra chica el fichaje de un nuevo arquero para Colo Colo

    Víctor Rivero lamenta la salida de César Pinares de Deportes Limache: “Fue nuestro capitán”

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns
    Cultura y entretención

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns

    Bank of America, Duoc UC y MAVI UC presentan el resultado de la restauración del mural “La Debutante” de Roberto Matta

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán
    Mundo

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido
    Paula

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad