Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

Cenco Malls anunció durante la jornada su regreso al mercado de la deuda local con la colocación de bonos por un total de UF 2.500 millones, unos US$ 111,8 millones al cambio de hoy.

Es la primera vez desde 2019 que la cadena de centros comerciales, perteneciente al holding Cencosud de la familia Paulmann, emite bonos en el mercado de deuda local.

La emisión, correspondiente a la serie BCSSA-H, destacó por sus condiciones financieras récord y una clasificación de riesgo AAA en escala local, dijo la empresa.

En un comunicado, la compañía dijo que la operación cuenta con un vencimiento bullet al 5 de febrero de 2056, una tasa de colocación de 3,08% y una tasa cupón anual de 3,00%. Según Cenco Malls, esta colocación registró una fuerte demanda por parte de inversionistas institucionales, alcanzando una sobresuscripción de 2,4 veces.

En términos de precio, la serie se colocó con un spread de 63 puntos base sobre la tasa de referencia, ubicándose en el nivel más bajo registrado para emisiones en Chile a este plazo, de acuerdo a la firma.

Agustín Letelier, CFO de Cenco Malls, interpreta el éxito de esta operación como un reflejo de "la fuerte confianza de los inversionistas locales en la sólida posición financiera de Cenco Malls, así como la calidad de su portafolio de proyectos, alineado con su estrategia de crecimiento de largo plazo”