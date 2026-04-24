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    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Tras siete años el administrador de centros comerciales de Cencosud hizo su retorno al mercado local con una colocación de bonos por más de US$ 111 millones.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    Cenco Malls anunció durante la jornada su regreso al mercado de la deuda local con la colocación de bonos por un total de UF 2.500 millones, unos US$ 111,8 millones al cambio de hoy.

    Es la primera vez desde 2019 que la cadena de centros comerciales, perteneciente al holding Cencosud de la familia Paulmann, emite bonos en el mercado de deuda local.

    La emisión, correspondiente a la serie BCSSA-H, destacó por sus condiciones financieras récord y una clasificación de riesgo AAA en escala local, dijo la empresa.

    En un comunicado, la compañía dijo que la operación cuenta con un vencimiento bullet al 5 de febrero de 2056, una tasa de colocación de 3,08% y una tasa cupón anual de 3,00%. Según Cenco Malls, esta colocación registró una fuerte demanda por parte de inversionistas institucionales, alcanzando una sobresuscripción de 2,4 veces.

    En términos de precio, la serie se colocó con un spread de 63 puntos base sobre la tasa de referencia, ubicándose en el nivel más bajo registrado para emisiones en Chile a este plazo, de acuerdo a la firma.

    Agustín Letelier, CFO de Cenco Malls, interpreta el éxito de esta operación como un reflejo de "la fuerte confianza de los inversionistas locales en la sólida posición financiera de Cenco Malls, así como la calidad de su portafolio de proyectos, alineado con su estrategia de crecimiento de largo plazo

    Según explicó la empresa, los recursos obtenidos de esta transacción se destinarán al financiamiento del plan de inversiones de la Sociedad y sus filiales, así como a otros fines corporativos.

    Más sobre:bonosCenco MallsCencosudinversiones

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