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    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia

    Tras 870 días de presidencia del brasileño Julio Moura, la familia Paulmann vuelve al primer plano del gigante del retail. El hijo mayor del fallecido fundador del conglomerado asumirá este viernes la presidencia de Cencosud, a sus 58 años. Manfred Paulmann cedió el timón de Cenco Malls a Jaime Soler, histórico ejecutivo del grupo.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    Finalmente, pasó lo que todo el mundo creía que pasaría. Más temprano o más tarde. El empresario Horst Paulmann, fallecido hace un año, en marzo de 2025, a sus 89 años, ya tiene un sucesor oficial. Su primogénito, Manfred Paulmann Koepfer, 58 años, asumirá la presidencia de Cencosud, un conglomerado de retail con presencia regional -está en siete países- y uno de los más relevantes de Chile.

    Manfred Paulmann, hasta ahora el sucesor en las sombras, asumirá la presidencia de Cencosud en reemplazo del brasileño Julio Moura, quien era director de Cencosud desde 2011, pero ocupaba la presidencia desde el 5 de diciembre de 2023, cuando tomó el lugar de Heike Paulmann, la menor de los hermanos Paulmann Koepfer, hoy de 55 años.

    “En sesión de directorio celebrada el día de hoy, don Julio Moura Neto presentó su renuncia al cargo de presidente del directorio de la sociedad, la que se hará efectiva a contar del día 24 de abril de 2026, al inicio de la próxima sesión ordinaria de directorio, convocada para celebrarse a continuación de la junta ordinaria de cccionistas, manteniéndose a partir de dicha fecha en su rol como director de la sociedad”, informó este jueves Cencosud en un hecho esencial liberado por la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) a las 20:15 horas.

    Un minuto antes se había comunicado el cambio que antecedía a la entronización de Manfred Paulmann, quien cumple 59 a fines de mayo. El hijo mayor del creador del imperio renunció a la presidencia de Cenco Malls, la filial de centros comerciales del grupo, cargo que cedió a Jaime Soler, un histórico ex ejecutivo del conglomerado, gerente general de Cencosud entre 2015 y 2018, y que desde 2024 era director del brazo de centros comerciales.

    El enroque permitió a Manfred Paulmann asumir oficialmente la primera posición del grupo, cargo que por décadas ocupó su padre: luego asumió por casi tres años su hermana Heike; y fue entregado a un tercero de confianza de la familia por otros dos años y medio, una fase de transición que terminó este 2026 con el regreso de la familia.

    “Agradezco a Julio Moura la conducción del directorio durante su período como presidente y el trabajo realizado en una etapa relevante para la compañía”, expresó Manfred Paulmann a través de un comunicado. “Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo, enfocado en dar continuidad a la estrategia y en seguir impulsando una agenda disciplinada de innovación y adaptación, que permita a Cencosud fortalecer sus capacidades y enfrentar con solidez los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y exigente”, continuó Paulmann.

    Palabras similares tuvo Julio Moura, quien agradeció la confianza depositada en él para asumir ese cargo. “Me alegra que Manfred Paulmann asuma la presidencia del directorio y estoy convencido de que su mirada de largo plazo y su conocimiento del negocio serán un aporte para el desarrollo futuro de Cencosud. Continuaré contribuyendo desde mi rol como director”, dijo Moura en un comunicado.

    La transición está terminada y la cabeza de Cencosud ya no está en duda.

    Los hermanos Paulmann Koepfer

    Horst Paulmann Kemna tuvo tres hijos de su matrimonio con Helga Koepfer. Manfred nació en 1967; le siguió Peter, en 1968; y Heike, en 1970. Un cuarto, un menor de edad, nació en 2018, de una relación del empresario con Katherine Bischop.

    Los tres mayores son ingenieros comerciales: Heike y Manfred egresaron de la Universidad de Chile y Peter, de la Universidad Católica.

    Los tres se incorporaron al grupo en diversas etapas de la historia de Cencosud, en cargos ejecutivos en negocios o áreas específicas y luego en el directorio.

    Pero el control y el mando lo tuvo siempre el padre. En 2008, a sus 41 años, Manfred, a quien todos veían como el más probable sucesor, asumió la vicepresidencia ejecutiva de Cencosud, en una suerte de anticipación de la sucesión hereditaria. “Si estoy tomando este desafío es porque creo que tengo mucho que aportar y quiero hacerlo de una manera muy activa”, decía entonces. Pero en diciembre de 2010 renunció, molesto por la escasa autonomía que le dejaba su padre. Se fue y no volvió más, hasta que su padre enfermó, una década más tarde.

    En enero de 2021 Horst Paulmann se retiró momentáneamente por problemas de salud. En ese momento, Heike y Peter estaban en el directorio y su única hija mujer asumió la presidencia interina de Cencosud. En julio de ese año, volvió Manfred al directorio y su hermana fue nominada presidenta titular. El padre se mantuvo como director, pero dejó de asistir.

    Heike fue tomando protagonismo en el grupo, lo que no fue siempre del agrado de sus dos hermanos mayores: los números la acompañaron en la gestión de la empresa, pero el tratamiento del caso del entonces gerente general, Matías Videla, multado por la CMF por uso de información privilegiada en octubre de 2023, quien tuvo que dejar el cargo por aquello, terminó por distanciar al clan.

    Y el padre volvió a hacerse presente. Intervino y forzó cambios. “Hemos tenido un período de problemas por nuestro exgerente general y a esto hay que darle un corte final y por eso hicimos algunos cambios”, dijo al DF en la misma semana en que Heike renunció a la presidencia, en diciembre de 2023, y la tuvo que entregar a Julio Moura. Poco después, en abril de 2024, Heike dejó el directorio. No ha vuelto a la empresa.

    La renuncia de Heike ocurrió el 5 de diciembre de 2023. Desde entonces han pasado 870 días y ahora otro Paulmann, el hijo mayor de Horst Paulmann, Manfred, asume oficialmente como el presidente de un grupo que opera en seis países, suma casi 1.400 tiendas de retail con 3,5 millones de metros cuadrados de superficie de venta, maneja las marcas Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris, y opera 68 centros comerciales Cenco Malls.

    Más sobre:EmpresasCencosudNegocios

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