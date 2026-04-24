SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Perú nombra al diplomático Carlos Pareja como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en plena polémica por la compra de cazas F16

    El actual canciller prestó funciones diplomáticas en países como Estados Unidos, España, Suiza y Chile, donde estuvo entre 2009 y 2014. Durante este jueves también prestó juramento el nuevo ministro de Defensa peruano, Amadeo Javier Flores Carcagno.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El nuevo ministro de Exteriores de Perú, Carlos Pareja Ríos, jura su cargo en presencia del presidente peruano, José María Balcázar, en el Palacio de Gobierno. CANCILLERÍA DE PERÚ EN X

    El presidente de Perú, José María Balcázar, nombró este jueves al diplomático Carlos Pareja Ríos como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del país, tras la dimisión del canciller Hugo de Zela Martínez en respuesta a la decisión del mandatario peruano de paralizar la compra de aviones de combate F16, pese al acuerdo de venta suscrito por la Fuerza Aérea.

    La ceremonia, encabezada por el propio Balcázar, tuvo lugar en el Palacio de Gobierno con la presencia del resto de integrantes del Gabinete Ministerial peruano, entre los cuales se encontraba el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

    Flores juró su cargo este mismo jueves después de la dimisión de su predecesor, Carlos Díaz, por la misma polémica con las referidas aeronaves que desató la actual crisis política en Lima y llevó incluso a que el congresista Ilich López pidiera una moción de censura contra Balcázar, a solo dos meses de asumir la presidencia.

    Diplomático de carrera por la Academia Diplomática de Perú, Pareja Ríos ha sido embajador en países como Estados Unidos, Chile -donde fue canciller entre 2009 y 2014-, España y Suiza, pasando a retiro en el año 2019, según informó la Presidencia peruana.

    En el mismo comunicado también se indicó que, tras la ceremonia, el nuevo canciller mantuvo un encuentro con el personal diplomático y administrativo.

    El juramento del cargo por parte del nuevo jefe de la cartera de Exteriores del país andino se concretó horas después de que el primer ministro de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, respaldara el contrato de adquisición de los aviones de combate F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

    El primer pago, según indicó el Ministerio de Economía, ya fue efectuado por un valor de US$ 462 millones.

    Más sobre:PerúMinistro de Relaciones ExterioresCarlos ParejaJosé María BalcázarAviones F-16Ministro de DefensaAmadeo FloresMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Beatriz Sánchez y megarreforma: “El gobierno no tiene todo ganado en las dos cámaras”

    El organismo de control del Departamento de Justicia de EE.UU. abre auditoría por la difusión de los archivos de Epstein

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Qué se sabe del secuestro y rescate de la mujer hallada en Cerro Navia tras 24 horas

    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    Lo más leído

    1.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    2.
    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    3.
    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

    4.
    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    5.
    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Beatriz Sánchez y megarreforma: “El gobierno no tiene todo ganado en las dos cámaras”
    Chile

    Beatriz Sánchez y megarreforma: “El gobierno no tiene todo ganado en las dos cámaras”

    Qué se sabe del secuestro y rescate de la mujer hallada en Cerro Navia tras 24 horas

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia
    Negocios

    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    “Incentivos perversos”: la crítica mirada de exministros de Bachelet y Boric a cambios ambientales de megarreforma de Kast

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas
    Tendencias

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera
    El Deportivo

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro
    Cultura y entretención

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Perú nombra al diplomático Carlos Pareja como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en plena polémica por la compra de cazas F16
    Mundo

    Perú nombra al diplomático Carlos Pareja como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en plena polémica por la compra de cazas F16

    El organismo de control del Departamento de Justicia de EE.UU. abre auditoría por la difusión de los archivos de Epstein

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra