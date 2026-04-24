Perú nombra al diplomático Carlos Pareja como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en plena polémica por la compra de cazas F16

El nuevo ministro de Exteriores de Perú, Carlos Pareja Ríos, jura su cargo en presencia del presidente peruano, José María Balcázar, en el Palacio de Gobierno.

El presidente de Perú, José María Balcázar, nombró este jueves al diplomático Carlos Pareja Ríos como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del país, tras la dimisión del canciller Hugo de Zela Martínez en respuesta a la decisión del mandatario peruano de paralizar la compra de aviones de combate F16, pese al acuerdo de venta suscrito por la Fuerza Aérea.

La ceremonia, encabezada por el propio Balcázar, tuvo lugar en el Palacio de Gobierno con la presencia del resto de integrantes del Gabinete Ministerial peruano, entre los cuales se encontraba el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

#NotaDePrensa | 🇵🇪 El presidente de la República del Perú, José María Balcázar, tomó juramento a Carlos José Pareja Ríos como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.



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Flores juró su cargo este mismo jueves después de la dimisión de su predecesor, Carlos Díaz, por la misma polémica con las referidas aeronaves que desató la actual crisis política en Lima y llevó incluso a que el congresista Ilich López pidiera una moción de censura contra Balcázar, a solo dos meses de asumir la presidencia.

Diplomático de carrera por la Academia Diplomática de Perú, Pareja Ríos ha sido embajador en países como Estados Unidos, Chile -donde fue canciller entre 2009 y 2014-, España y Suiza, pasando a retiro en el año 2019, según informó la Presidencia peruana.

En el mismo comunicado también se indicó que, tras la ceremonia, el nuevo canciller mantuvo un encuentro con el personal diplomático y administrativo.

El juramento del cargo por parte del nuevo jefe de la cartera de Exteriores del país andino se concretó horas después de que el primer ministro de Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, respaldara el contrato de adquisición de los aviones de combate F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

El primer pago, según indicó el Ministerio de Economía, ya fue efectuado por un valor de US$ 462 millones.