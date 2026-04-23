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    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    La primera raqueta nacional va por la segunda ronda del campeonato contra el tenista checo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open. Foto referencial de archivo Mariano Garcia/ UNAR/Photosport

    En las próximas horas llega el siguiente desafío de Alejandro Tabilo (43°) en el Masters 1000 de Madrid, y se mide contra el checo Jiri Lehecka (14°) por la segunda ronda.

    La raqueta nacional se mantiene como el único representante chileno en el campeonato que se desarrolla en España, tras su exitoso debut del pasado miércoles contra el francés Valentin Royer.

    Cuándo juega Alejandro Tabilo

    Alejandro Tabilo juega la segunda ronda del Madrid Open contra Jiri Lehecka este viernes 24 de abril, con horario estimado para después de las 06:00 horas de Chile.

    Lo anterior es porque el duelo del nacido en Canadá tiene el segundo turno de la Cancha 4, por lo que comenzará tras el cruce de Emilio Nava contra Valentin Vacherot, que abren la actividad del recinto a las 05:00 horas.

    Dónde ver el Madrid Open

    La cobertura del Madrid Open va por el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:TenisMadrid OpenMasters 1000 de MadridAlejandro TabiloTabiloJiri LeheckaLeheckaTabilo - LeheckaAlejandro Tabilo - Jiri LeheckaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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