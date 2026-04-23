A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open. Foto referencial de archivo

En las próximas horas llega el siguiente desafío de Alejandro Tabilo (43°) en el Masters 1000 de Madrid, y se mide contra el checo Jiri Lehecka (14°) por la segunda ronda.

La raqueta nacional se mantiene como el único representante chileno en el campeonato que se desarrolla en España, tras su exitoso debut del pasado miércoles contra el francés Valentin Royer.

Cuándo juega Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo juega la segunda ronda del Madrid Open contra Jiri Lehecka este viernes 24 de abril, con horario estimado para después de las 06:00 horas de Chile.

Lo anterior es porque el duelo del nacido en Canadá tiene el segundo turno de la Cancha 4, por lo que comenzará tras el cruce de Emilio Nava contra Valentin Vacherot, que abren la actividad del recinto a las 05:00 horas.

Dónde ver el Madrid Open