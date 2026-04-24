Beatriz Sánchez y megarreforma: “El gobierno no tiene todo ganado en las dos cámaras”

El lunes el Frente Amplio (FA) se reunirá por primera vez de manera formal con el gobierno en el marco de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional -conocido también como megarreforma- que ingresó esta semana el Ejecutivo al Congreso. Una cita que se efectuará cuando el gobierno tiene ya amarrados votos con otros sectores, como el PDG, para aprobar la idea de legislar.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por la editora general, Gloria Faúndez, y el conductor Rodrigo Álvarez, la senadora del FA Beatriz Sánchez planteó que ha habido una “mirada bien de dejarnos aparte de la discusión” por parte del gobierno y criticó que La Moneda realice “diferencias un poco odiosas”, entre sectores de la oposición.

¿Cuál es el punto más problemático de la megarreforma del gobierno según su mirada?

Esto es una reforma tributaria y creo que el punto más problemático, sin duda, es que pone a Chile en riesgo fiscal. Cuando hay un rediseño tributario, en general, en lo que se pone principal preocupación es qué pasa con las platas que llegan al Estado. Esta reforma tributaria, como está planteada, hace que el Estado recaude mucho menos y no tiene claro cómo compensa lo que va a dejar de recaudar el Estado. Es más, hace una proyección de diez años para llegar a una compensación y a mí me parece que se ha entrado en riesgo fiscal y eso no lo habíamos visto nunca en un proceso, de hace mucho tiempo, donde hay un cierto consenso en Chile de la famosa regla fiscal, y eso es bien impresionante y creo que es de alta preocupación (...). Dicen (en el oficialismo) ‘no hagan una caricatura’, pero es cierto: favorece a los más ricos de Chile. Punto.

¿El tema de la reconstrucción va a contar con el respaldo opositor?

¿Quién podría negarse a eso? Lo que sí nos parece que es una suerte como de chantaje que instalen la reforma tributaria como condición para aprobar cualquier tipo de recurso que llegue a la reconstrucción de las familias que lo perdieron todo en un incendio.

¿Ve un amarre ahí?

Totalmente. Si separan los proyectos tienen todos los votos para la reconstrucción, sin problema.

El gobierno logró un acuerdo con el PDG y tendría los votos para la idea de legislar y para otras iniciativas de la megarreforma. ¿Los deja a ustedes como a placé de la discusión?

Que el gobierno en algún momento haya instalado esto de la oposición amiga... de la buena oposición y ¿qué seríamos los otros?, ¿la mala oposición?. Partir haciendo esas diferencias un poco odiosas, instalar antes esos conceptos cuando buscas establecer una discusión, me parece que hay una mirada bien de dejarnos aparte de la discusión.

Recién el lunes van a tener una conversación más formal con el gobierno.

Exacto, y eso más bien porque nos movilizamos nosotros, porque tenemos ganas de conversar, no porque haya sido tanta invitación de parte del gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando planteamos que es un desafío desde la izquierda también el crecer, que haya más empleo, dinamismo, descentralización, por supuesto que nos interesa y también tenemos una propuesta por dónde eso debería caminar. Creemos que lo que está haciendo el gobierno con decir ‘mira, si hacemos esta reforma tributaria finalmente se dinamiza la economía, va a haber pleno empleo, vamos a crecer a tantos años’, eso nadie lo puede dar firmado. Es un salto de fe. Nadie te puede prometer cifras con una política como esta del chorreo.

¿Es de los que piensan que hay conflicto de interés en la rebaja de impuestos respecto a los ministros que participan en alguna empresa?

Yo diría que este debe ser el gabinete más empresarial que hemos tenido. Yo no había visto lo de los patrimonios hasta que empezó a salir ahora y de verdad que es bien impresionante. Cuando ves que hay algunos que van a tener efectivamente un beneficio tan alto, yo diría que sí hay conflicto de interés con un proyecto como este. Ahora, que ellos estuvieron ingeniando antes el proyecto para beneficiarse, yo pensaría que no.

¿Cuál es el incentivo del gobierno para sentarse a conversar con ustedes si tiene ya los votos y los han acusado de generar esta caricatura respecto de que beneficia solo a los superricos?

Puede molestar, puede parecer una frase un poquito irritante, pero no por eso deja de ser cierto, a propósito de que es una reforma que está orientada a los más ricos de Chile. Lo segundo es que si uno mira los equilibrios en el Senado, por ejemplo, hoy día cuando se definen proyectos que tienen una base muy ideológica, como éste, que es de una ideología muy propia de una ultraderecha, proyecto que viene desde el gobierno, o los proyectos que se han presentado, ganan por uno o dos votos en el Senado. Hoy día hay una tensión en el Parlamento, no tiene el gobierno todo absolutamente ganado en las dos cámaras. Creo que si no se sienta a dialogar con todos, y eso lo hemos aprendido en otros gobiernos también, o empieza a tildar de manera muy mañosa a la oposición de amigos, no amigos, razonables, no razonables, todas las caricaturas anteriores sobre la mesa, creo que no va a tener un buen avance en lo que se quiera plantear.

¿Qué le van a plantear al gobierno en la reunión? ¿Le van a decir póngale freno a esto?

No me quiero adelantar a la conversación, yo no voy a estar presente en esa conversación (...) Es una primera reunión formal, me parece que está bien abrir canales y creo que hay que mantener conversación abierta. En este proyecto tenemos bastante clara nuestra posición a propósito de esta propuesta de reforma tributaria, pero creo que hay aspectos, por ejemplo el de la reconstrucción, en que nosotros no tendríamos ningún problema en votarlo si va separado.

Da la impresión de que no hay manera de que pase lo del impuesto corporativo en la oposición. Y eso es irrenunciable para el gobierno.

Ahí hay un tema supercomplejo, y bueno, uno aprende de experiencias propias, pero creo que el gobierno se puso esa misma vara, diciendo esto es lo intransable para nosotros, y ahí sentó las bases de lo que era su reforma.