Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Qatar Football Association

Qatar y Suiza tienen su debut en el Mundial de Fútbol 2026 este fin de semana, por la primera fecha del Grupo B.

Las selecciones integran el conjunto que es completado por Canadá, uno de los países anfitriones, además de Bosnia y Herzegovina.

Cuándo juega Qatar vs. Suiza

El partido de Qatar contra Suiza es este sábado 13 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos.

Dónde ver a Qatar vs. Suiza

El partido de Qatar contra Suiza se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la señal de chilevision.cl, DGO y Paramount+.