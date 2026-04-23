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    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    El equipo del chileno lo dio vuelta ante la escuadra dirigida por el Cholo Simeone y obtuvo un triunfo clave con el que, de momento, salen de la zona de descenso.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Instagram Lucas Cepeda.

    Fue un miércoles feliz para los hinchas de Elche. En un partido duro, vencieron de local por 3-2 a Atlético de Madrid por la fecha 33 de LaLiga, en un duelo en el que siempre vinieron desde atrás en el marcador. El chileno Lucas Cepeda ingresó en a los 68′ en lugar de Martim Neto y, en los minutos que estuvo, mostró parte de su calidad en un elenco que lucha por la permanencia en la máxima categoría de España.

    Los medios de comunicación de ese país aprobaron el rendimiento del ex Wanderers y Colo Colo. Diario AS España, en su 1x1 del encuentro, escribió sobre el zurdo: “Buenos minutos del chileno. Ayudó mucho en defensa y probó a Oblak con un disparo lejano”.

    En tanto, el portal Información, lo calificó con nota seis y destacó el trabajo que tuvo que hacer Cepeda para aguantar la pelota y darle respiro a su equipo, que en ese momento del compromiso defendía la ventaja.

    “El chileno entró la segunda parte para intentar rescatar una victoria. Por suerte o por desgracia, el equipo se adelantó poco después por otros medios. Desde entonces, el partido franjiverde consistió en defender. En los balones que tuvo, pudo sacar su calidad con el balón para restarle segundos al reloj”, escribieron.

    Foto: Elche en X.

    Con este triunfo, el equipo dirigido por Eder Sarabia alcanza los 35 puntos, con lo que sale de la zona de descenso y escala hasta la décimo quinta ubicación. N

    En la próxima jornada, la 34, visitarán a Real Oviedo, colista en la tabla de posiciones con 27 unidades y que se juega sus últimas chances de permanecer en la categoría. El encuentro está pactado para el domingo 26 de abril a las 10.15 horas de Chile, en el estadio Carlos Tartiere.

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    Más sobre:FútbolElcheLucas CepedaAtlético de Madrid

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