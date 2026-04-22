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    En riesgo su participación en el Mundial: la jugada en la que Lamine Yamal se lesionó

    El delantero salió reemplazado en la primera parte del duelo entre Barcelona y Celta. En España hablan de una posible rotura en el isquiotibial izquierdo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: captura ESPN.

    La prensa deportiva en España está en alerta. A casi un mes y medio del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, la Roja europea corre riesgo de perder a su principal figura: Lamine Yamal. El delantero salió lesionado este miércoles en el partido entre Barcelona y Celta, por la fecha 33 de LaLiga.

    A los 40′, el zurdo tomó apenas unos pasos de distancia para ejecutar un lanzamiento penal. Se acercó al balón, pateó un remate fuerte, bajo, que derrotó la resistencia del meta Andrei Radu para el 1-0. Hasta ahí todo era normal. Sus compañeros corrían a abrazarlo, ya que era un tanto importante para abrir el duelo, mientras que Hansi Flick y su cuerpo técnico aprovechaban el tiempo para darle instrucciones a Eric García. Pero ocurrió lo insólito.

    Yamal detuvo a sus compañeros cuando se le iban a acercar, se lanzó al césped del Camp Nou y se tomó la cabeza. La gran figura de la selección española se lesionó al ejecutar el penal.

    Los Culé lo reemplazaron de inmediato y su lugar lo tomó Roony Bardghji. Medios de comunicación en ese país ya hablan de una rotura en el isquiotibial izquierdo, por lo que su participación en la Copa del Mundo corre peligro.

    Más sobre:FútbolLamine YamalMundial

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