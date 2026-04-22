España entra en pánico: Lamine Yamal se lesiona en partido del Barcelona y su presencia en el Mundial queda en duda

La presencia de Lamine Yamal en el Mundial queda en duda. El delantero salió lesionado en el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, donde el cuadro blaugrana se impuso por la cuenta mínima. En España, los medios locales hablan de una rotura en el isquiotibial izquierdo.

El ariete anotó de penal al minuto 40. Fue el único tanto del compromiso. Luego, en el tiempo adicional de la primera parte, tuvo que ser sustituido. En su lugar entró Roony Bardghji. Tras la evaluación del doctor Ricard Pruna, que entró al campo a examinar a Yamal, el cuerpo técnico de Hansi Flick optó por la sustitución.

De confirmarse la gravedad de la lesión, el futbolista de 18 años llegaría con lo justo al Mundial. España forma parte del Grupo H. Ahí comparten zona con Cabo Verde, Arabia Saudita y Australia. El entrenador Luis de la Fuente deberá seguir de cerca la situación de una de sus máximas estrellas.

Hace tres semanas, el estratega había comentado el crecimiento que ha tenido Yamal en su selección y reveló una charla que tuvieron. “Ahí hablábamos de su situación, de la tranquilidad, de la calma con la que afrontar todo sobre todo por la responsabilidad de un jugador tan joven y hay que darle el mérito por lo que viven y la presión mediática. Lamine es un ejemplo de chico formado, educado, respetuoso, con un talento descomunal. Lo ves enseguida cuando un jugador es tan precoz y tiene algo diferente”, dijo.

Yamal ha tenido su temporada más productiva en el Barcelona. Suma 24 goles y 17 asistencias en 45 partidos. En sus tres años en la selección ibérica, suma seis anotaciones en 23 encuentros. Ya fue campeón de la Eurocopa 2024 con la Furia Roja.

🔄 Substitution for Barça (45+14')



↑🟢 Roony

↓🔴 Lamine Yamal#BarçaCelta pic.twitter.com/r8R2Og29qe — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026

Su deseo en el Mundial

Justo en las horas previas al encuentro por LaLiga, el delantero había manifestado su deseo de ser campeón planetario este año. “Estoy con mucha ilusión. Llevo soñando desde que soy pequeño con poder jugar ahí, poder ver a mi madre en la grada, poder representar a la selección. Con muchas ganas de que llegue ya. Serán dos meses que a mí se me harán cortos, estoy ansioso de que se juegue el primer partido y ojalá podamos ser campeones”, dijo este lunes.

En esa ocasión, el jugador anticipó lo que ha sido su crecimiento como figura mediática, más allá de la cancha, y lo que eso conlleva. “Al principio te cuesta darte cuenta de que es una responsabilidad, porque igual que para lo bueno tienes voz para llegar a todos lados, para lo malo también. No puedes equivocarte porque eres ejemplo para muchos niños. Me lo tomo como algo bueno, intento siempre que hablo decir algo con sentido y que ayude a más gente. Alguna vez me equivocaré seguramente, pero tengo 18 años y es lo que hay”, enfatizó.

En la instancia también intentó bajarle el perfil a las comparaciones con Lionel Messi. “Cuando tú te das cuenta de que un deportista no es solo una leyenda en su deporte, sino en todos los deportes, te das cuenta de lo que es Messi. Para mí, es el mejor jugador de la historia, y si no es el mejor deportista de la historia, ahí estará”, señaló.

“Es un ídolo más, todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, todos los niños que hemos jugado en el cole, en el parque. Ojalá poder seguir su camino, y ojalá tener una de esas en mi casa”, añadió.