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    Conmoción en el fútbol chileno: fallece jugador de la categoría Sub 15 de Huachipato

    El cuadro acerero informó el deceso de uno de los futbolistas de sus divisiones inferiores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Conmoción en el fútbol chileno: fallece jugador de la Sub 15 de Huachipato. Foto: @huachipatofc

    El fútbol chileno está de luto. Este martes falleció uno de los jugadores de la categoría Sub 15 de Huachipato. “Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar. Siempre serás parte de la familia acerera. Descansa en paz”, señaló el cuadro siderúrgico en un comunicado.

    Tras el deceso del futbolista, los mensajes han sido múltiples desde las instituciones del balompié criollo. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven jugador del fútbol formativo de Huachipato. Enviamos nuestro abrazo más sincero y solidario a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la comunidad acerera en este momento de profundo dolor. Como parte del fútbol chileno, nos unimos al duelo y acompañamos con respeto y afecto a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, dijo el Sifup.

    “Lamentamos profundamente esta dolorosa pérdida. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, compañeros y a toda la comunidad de Huachipato en este difícil momento. Mucha fuerza y paz”, señalaron desde Palestino.

    Deportes Concepción también se sumo al luto: “Sinceras condolencias al Club Deportivo Huachipato, a la familia, compañeros y cercanos, por el fallecimiento de un jugador de la categoría Sub-15 de la institución acerera. Acompañamos en el dolor y enviamos un abrazo fraterno a toda la familia, integrantes de Huachipato y comunidad deportiva en este difícil momento”.

    En la Región del Biobío las muestras de apoyo también llegaron desde el Campanil. “Universidad de Concepción expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de un jugador del fútbol formativo de Huachipato. Como club y parte de la familia del fútbol, nos unimos al luto, esperando que encuentren consuelo y fortaleza para enfrentar esta pérdida”, indican.

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