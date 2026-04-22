“Colo Colo es del pueblo; no se vende”: hija de Mirko Jozic critica a Aníbal Mosa por querer el control total de ByN

El acuerdo entre Aníbal Mosa y el Bloque Vial para quedarse con las acciones de este último generó un verdadero terremoto en Colo Colo. Esto porque, de concretarse la OPA que lanzó el puertomontino, tendrá el control absoluto de Blanco y Negro.

La operación, asesorada por Larraín Vial, contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B (equivalentes al 61,18% de esa serie) a un precio de $ 162 por papel, lo que totaliza cerca de $ 9.912 millones. Es decir, 12 pesos más que su anterior oferta.

La noticia cruzó el mundo y llegó a Croacia, donde Lana Jozic, la hija del histórico Mirko Jozic, criticó duramente las intenciones del actual timonel de la concesionaria. A través de una historia de Instagram, se manifestó.

“Hay cosas que el dinero nunca podrá alcanzar. Colo Colo es una de ellas”, comenzó señalando para luego continuar: “Lo que nace del corazón de un pueblo no se vende, no se negocia... se honra y se protege”.

Finalmente, cerró su mensaje con un saludo a la corporación. “Quiero a mi gente colocolina y apoyo a mi Club Social y Deportivo Colo Colo, porque Colo Colo es del pueblo, hoy y siempre”, afirmó.

La historia de Instagram que subió Lana Jozic, criticando a Aníbal Mosa por su nueva OPA.

Un giro inesperado

La historia de antagonismos entre los principales bloques controladores de la concesionaria llegó a su fin en las últimas horas a través de la OPA que presentó Aníbal Mosa, la segunda en los últimos cuatro meses. Entre las razones esgrimidas se encuentran el rol del Club Social y el desgaste de la eterna pugna entre los bandos.

A diferencia de lo ocurrido en enero, esta oferta es por la totalidad de las acciones y a un precio considerablemente más alto. De este modo, el puertomontino aspirar a controlar la totalidad de las acciones de Serie B, mientras que el Club Social y Deportivo permanecerá con sus dos directores.