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    Violento turbazo en Ñuñoa: delincuentes maniataron y cubrieron con una manta a adulto mayor de 82 años

    Una estudiante extranjera también fue intimidada durante el asalto, mientras la PDI realiza peritajes y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Operativo de la PDI.

    Un violento robo con intimidación bajo la modalidad de “turbazo” fue perpetrado la tarde de este sábado en un domicilio de la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana, donde un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza y redujo violentamente a las víctimas, entre ellas un adulto mayor de 82 años.

    El hecho se registró en calle El Salitre y es investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Oriente y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, por instrucción de la Fiscalía.

    En torno a los hechos, la comisaria Kelly Contreras, de la BIRO Oriente, explicó que “a través de la modalidad turbazo, ingresaron al domicilio alrededor de cinco personas, adolescentes, entre 16 a 20 años, muy violentos”.

    Según detalló la oficial, al interior de la vivienda se encontraban tres víctimas al momento del asalto. Una de ellas era un adulto mayor de 82 años, quien fue brutalmente reducido por los antisociales.

    Lo botaron al suelo, después lo sentaron en una silla, lo taparon con una manta para no ver su rostro, ya que ellos ingresaron a rostro descubierto”, señaló Contreras.

    Estudiante extranjera fue intimidada

    Entre las víctimas también se encontraba una mujer de nacionalidad india que actualmente cursa un doctorado en física en Chile y que, según indicó la PDI, no habla español.

    “De las otras dos víctimas, una extranjera, que no habla español porque estaba cursando un doctorado de física, estudiando en la universidad, y ella también fue intimidada muy violentamente”, indicó la comisaria.

    Los delincuentes permanecieron por varios minutos al interior del inmueble, tiempo durante el cual registraron distintas dependencias y sustrajeron especies de valor.

    “Sustrajeron diversas especies personales de la familia, también elementos, equipos tecnológicos, joyas”, detalló la funcionaria policial.

    Nieto logró pedir ayuda

    Durante el ilícito, una de las víctimas logró escapar momentáneamente del control de los antisociales y pedir auxilio.

    “La otra víctima, que era el nieto, logró subir las escaleras y refugiarse en su pieza, y pudo solicitar ayuda”, relató Contreras.

    Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon del lugar y, de acuerdo con información preliminar, habrían abordado un vehículo que los esperaba en las inmediaciones del condominio.

    “Alrededor de diez minutos pudieron estar registrando el domicilio, luego huir del domicilio, al parecer esperándolo afuera en un vehículo”, agregó.

    De acuerdo con la PDI, los antisociales lograron entrar tras forzar el portón de acceso de la vivienda. Posteriormente, el adulto mayor abrió la puerta principal pensando que se trataba de uno de sus familiares.

    El abuelo, pensando que era uno de sus nietos, le abre la puerta, entonces ingresan fácilmente, y en ese momento fue donde los botan al suelo porque ingresan violentamente”, explicó la comisaria.

    Asimismo, confirmó que los sujetos actuaron armados con armas blancas.

    Ingresan con cuchillos, violentando e intimidando a la víctima”, sostuvo.

    Actualmente, no se reportan detenidos, mientras que funcionarios de la PDI trabajan en el sitio del suceso levantando evidencias, recopilando registros audiovisuales del sector y del condominio para reconstruir la ruta de escape de los involucrados, y realizando peritajes para identificar a los autores del delito.

    Más sobre:TurbazoÑuñoaPDIBIROAdulto mayorPolicialNacional

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