Las razones del Bloque Vial para salir de Colo Colo: la trama que tiene a Aníbal Mosa a un paso del control total de ByN

Aníbal Mosa se juega el todo o nada en las próximas semanas. El presidente de Blanco y Negro apuesta por cumplir su sueño y tener la mayoría de las acciones de Blanco y Negro. Lo intentó en enero pasado con una Oferta Pública de Acciones (OPA), pero solo logró adquirir un 2,75% de los papeles de la sociedad e incrementar su participación a un 38,813%, lo que le impedía aumentar sus tres directores. Una cifra insuficiente para su objetivo de tomar el control y sobrepasar a los cuatro miembros del Bloque de Leonidas Vial, sus eternos rivales. Sin embargo, esta vez la historia puede ser diferente y dar un giro en 180 grados.

Una vez conocida la movida de Mosa, en el bloque Vial-Ruiz Tagle se encendieron las alarmas. Entremedio, causó impacto el sorpresivo fallecimiento de Carlos Cortés, uno de los más enconados adversarios del puertomontino en el directorio. Fue justamente tras la muerte del abogado que comenzó a surgir la idea de una OPA desde la oposición, según adelantó El Deportivo en febrero pasado.

El ideólogo de esta posibilidad fue Ángel Maulén, exvicepresidente de la concesionaria, quien contactó a sus compañeros de bloque, Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle, para ver su disposición a vender sus acciones. La respuesta de ellos fue positiva, por lo que se comenzaba a allanar el camino para que el empresario se transformara en el máximo controlador.

Conocedores de las tratativas comentan que el exrector de la Universidad Pedro de Valdivia se motivó con la idea al ver que el precio que estaba ofreciendo Mosa era significativamente más bajo para una operación similar en Azul Azul, donde José Ramón Correa adquirió dos asientos en una cifra cercana a los US$ 7,5 millones versus los US$ 5 millones de ByN.

En ese momento, la idea de Maulén era comprar las acciones a un precio un poco más alto que el de Mosa, lo que abría la opción de que fuese atractivo para quienes estuviesen dispuestos a vender su porcentaje. Sin embargo, con el correr de las semanas y pese a haber convencido a Vial y Ruiz Tagle, el exsubsecretario de Economía del gobierno de Eduardo Frei se arrepintió a última hora de iniciar una OPA.

La principal razón apunta a que el ingeniero finalmente no estuvo dispuesto a entrar en una puja millonaria y eterna con Mosa para quedarse con el control de la sociedad anónima. Igualmente, en su entorno dicen que lo estudió hasta el domingo en la noche.

Quiebre en el Bloque Vial

De cualquier modo, la fallida operación provocó una fractura en el bloque, pues tanto Vial, quien llevó a cabo las conversaciones, como Ruiz Tagle, quedaron descontentos con Maulén. Ambos veían como una gran oportunidad esta OPA para vender sus acciones, pues en su entorno revelan que “están cansados” de las pugnas internas, especialmente, del rol del Club Social y Deportivo para respaldar a Mosa de manera constante todos estos años, y de la exposición mediática que estas batallas provocan en los dos empresarios, más allá de que ya no participen en el directorio.

La arremetida final de Mosa

Frente a ese escenario de división interna, Aníbal Mosa se encontró ante una nueva oportunidad de poder cumplir su objetivo, pues de una u otra manera las acciones de Vial y Ruiz Tagle “están en el mercado”, como sostiene un entendido en la materia. “Hace tiempo que estos grandes accionistas del Bloque Vial buscaban salir, solo que no habían podido encontrar un comprador. Por lo demás, la primera OPA de Aníbal Mosa había sido limitada, no era muy atractiva”, revela una alta fuente involucrada en la operación.

Este interés mutuo acercó a quienes por años fueron grandes rivales. Así, las conversaciones entre Mosa y Vial comenzaron a llevarse a cabo, para sorpresa de muchos. Las tratativas duraron semanas, en las que el grupo vendedor le fijó condiciones al puertomontino: que la OPA fuera por la totalidad de las acciones y el monto fuese superior a la primera, lo que les permitiría ganar el doble.

El timonel de ByN, al ver esta posibilidad, accedió y subió la puntería para seducir a sus otrora antagonistas y así quedarse con los papeles que le permitan tener un bloque de hasta siete directores.

En ese sentido, la nueva oferta de Mosa es por la totalidad de las acciones , en condiciones más ventajosas que su anterior propuesta. La operación, asesorada por Larraín Vial, contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B (equivalentes al 61,18% de esa serie) a un precio de $ 162 por papel, lo que totaliza cerca de $ 9.912 millones. Es decir, 12 pesos más que su anterior oferta.

De este modo, y en caso de no ocurrir alguna movida de último minuto, el empresario nacido en Siria cumplirá su sueño de tener el control absoluto de Colo Colo. De todas formas, esto no implica que se pueda producir una última sorpresa, como una contra OPA, aunque se ve improbable, según los entendidos.

Edmundo Valladares manifestó su rechazo a la jugada de Aníbal Mosa. Foto: Photosport.

Golpe a la Corporación

La jugada del actual timonel golpea duramente al Club Social y Deportivo Colo Colo, cuyos dos directores siempre definieron la suerte de la mesa de la concesionaria. Con las acciones a su favor, Mosa ya no depende de lo que ellos puedan decir. Y solo les queda esperar hasta el fin del contrato de concesión en 2035 o el pago anticipado de la deuda tributaria que generó la quiebra.

Frente a ello, Edmundo Valladares mostró su total rechazo frente a esta posibilidad, en una entrevista con El Deportivo. “Nosotros creemos en un Colo Colo donde de aquí al 2035 se puedan generar los equilibrios necesarios. No creemos en la figura de un control total absoluto como ha pasado en la U. Creemos que eso no es beneficioso para una institución tan grande y tan heterogénea como la nuestra ”, declaró.

Más tarde, a través de un comunicado, el CSyD profundizó en su postura: “De concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la transparencia en la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país”.

Con las cartas sobre la mesa, la Junta de Accionistas del 29 de abril va a definir poco, pues solo serviría para fijar un directorio provisorio por el tiempo que demore en concretarse la nueva OPA, cuyo plazo vence el 22 de mayo.