Presidente Kast recibe a embajador de Estados Unidos en La Moneda

Este viernes el Presidente José Antonio Kast recibió al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en el Palacio de La Moneda.

La visita del representante de la Casa Blanca fue una reunión protocolar, en la cual se abordaron temas económicos y estratégicos entre ambos países.

En la cita también participó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

El embajador no entregó declaraciones a la prensa durante su arribo a la casa de gobierno.

El Presidente Kast y Judd comparten una relación de sintonía política. De hecho, tras la primera Cuenta Pública del Presidente, el embajador de Estados Unidos compartió un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

“Fue un gusto participar en la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y escuchar sus prioridades para recuperar el orden, la seguridad, la confianza y las oportunidades”, escribió aquella ocasión.

A eso, agregó: “Como dijo el presidente, ‘juntos somos mejores’. Chile y Estados Unidos comparten valores, desafíos y un rumbo de colaboración en áreas claves como seguridad, combate al crimen organizado, crecimiento económico, empleo e inversión”.