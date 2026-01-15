Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

Este lunes la familia Schapira se desprendió del 21,44% de la concesionaria del club deportivo Universidad de Chile, porcentaje valorizado en $ 6.716.606.000 (US$ 7,5 millones) que fue adquirido por el abogado José Ramón Correa, director de Azul Azul nombrado por Michael Clark.

Cabe recordar que, en marzo del año pasado, y en medio de la investigación de la CMF a Sartor, Clark adquirió el 100% de las acciones de esa administradora y pasó a controlar el 63% de la sociedad.

El miércoles, la CMF ofició a Correa y Clark solicitando informar “acerca de la existencia de un eventual acuerdo de actuación conjunta entre don José Ramón Correa Díaz y don Michael Clark Varela, por si o a través de vehículos de inversión, así como cualquier tipo de relación que pudiere existir a su respecto”.

Este jueves respondió Correa, quien no se hizo cargo de la consulta sobre un eventual pacto de actuación conjunta, pero se refirió a otras afirmaciones establecidas en el oficio el regulador.

En el punto tres del oficio, la CMF planteó que Clark tomó el control de la sociedad anónima abierta Azul Azul S.A, mediante la adquisición del 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, que a su vez es titular de 28.182.469 acciones de Azul Azul, que representan el 63,07% de su capital accionario.

Sin embargo, Correa señaló que no comparte la afirmación relativa al control de Azul Azul, “ya que se trata de un asunto que está sometido al conocimiento del máximo tribunal del país, de modo que su afirmación en torno a la toma de control de don Michael Clark es un asunto que aún se encuentra en discusión, por lo que aceptar la misma implicaría avocarse al conocimiento de una causa pendiente”

Junto con ello, Correa expresó que, contrario a lo señalado por la CMF en su oficio relativo a que es abogado de Clark, pues “con anterioridad a la compra del pasado lunes, presenté un escrito de renuncia al poder” para representar al presidente de Azul Azul.

“A mayor abundamiento, esta defensa fue pro-bono, amparado en la convicción jurídica de que toda persona tiene derecho a defensa, y que el razonamiento de la CMF respecto de la hipótesis de control esgrimida es errado, haciendo presente que nunca he tenido relación comercial de ningún tipo con el señor Clark, salvo el coincidir en el Directorio de Azul Azul”, dijo Corea.

Por último, solicitó “me pueda instruir la manera en que esta respuesta, y cualquier otra comunicación que en el futuro pueda existir, goce de la misma publicidad que tienen sus oficios, permitiendo que la prensa pueda acceder en igualdad de condiciones tanto a sus consultas, como a mis respuestas”.