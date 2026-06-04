SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

SpaceX fija el precio de su acción en US$ 135.

SpaceX fijó un precio de US$135 por acción para su Oferta Pública Inicial (OPI), según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) efectuada este miércoles.

Con ese precio, , la compañía aeroespacial de Elon Musk quedaría valorizada en US$1,77 billones (millones de millones) y se convertiría en la séptima compañía más grande de Estados Unidos por capitalización bursátil, por encima de Tesla, que está valorada en aproximadamente US$ 1,6 billones.

Además, elevaría a 12 el número de empresas que superan el US$ 1 billones en valorización bursátil.

La compañía planea vender 555,6 millones de acciones, lo que equivale a una recaudación de US$75.000 millones.

Adicionalmente, los bancos colocadores tienen la opción de adquirir 83,33 millones de acciones adicionales al precio de la OPI, lo que sumaría otros US$11.200 millones. SpaceX debutaría en el Nasdaq el 12 de junio bajo el símbolo bursátil SPCX.

De concretarse en esos términos, sería la mayor OPI de la historia, más del triple del tamaño de la oferta de Alibaba, que hasta ahora ostenta el récord como la mayor OPI estadounidense.

Goldman Sachs actúa como banco líder de la operación, seguido por Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase.

Control accionario y vínculos con otras compañías de Musk

Tras la oferta, informó CNBC, Musk mantendrá más del 82% del control de voto de la compañía, según indica la presentación ante la SEC.

Elon Musk, el empresario detrás de SpaceX.

El documento también revela que la unidad xAI de SpaceX adquirió en abril megapacks de Tesla por US$ 269 millones. Tesla, por su parte, ya había informado que vendió US$ 430 millones en baterías de respaldo a xAI durante 2025.

Además, Tesla posee 18,99 millones de acciones de SpaceX, valorizadas en US$ 2.560 millones al precio de la OPI.

“Hemos colaborado históricamente con Tesla a través de acuerdos comerciales, de licencias y de apoyo”, señala la presentación.

Musk fusionó SpaceX con xAI en febrero en una operación que valoró la entidad combinada en US$ 1,25 billones.