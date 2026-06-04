CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Precio de la acción se fijó en US$ 135, con lo que la empresa quedaría valorizada en US$1,77 billones. .

    David NogalesPor 
    David Nogales
    SpaceX fija el precio de su acción en US$ 135.

    SpaceX fijó un precio de US$135 por acción para su Oferta Pública Inicial (OPI), según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) efectuada este miércoles.

    Con ese precio, , la compañía aeroespacial de Elon Musk quedaría valorizada en US$1,77 billones (millones de millones) y se convertiría en la séptima compañía más grande de Estados Unidos por capitalización bursátil, por encima de Tesla, que está valorada en aproximadamente US$ 1,6 billones.

    Además, elevaría a 12 el número de empresas que superan el US$ 1 billones en valorización bursátil.

    La compañía planea vender 555,6 millones de acciones, lo que equivale a una recaudación de US$75.000 millones.

    Adicionalmente, los bancos colocadores tienen la opción de adquirir 83,33 millones de acciones adicionales al precio de la OPI, lo que sumaría otros US$11.200 millones. SpaceX debutaría en el Nasdaq el 12 de junio bajo el símbolo bursátil SPCX.

    De concretarse en esos términos, sería la mayor OPI de la historia, más del triple del tamaño de la oferta de Alibaba, que hasta ahora ostenta el récord como la mayor OPI estadounidense.

    Goldman Sachs actúa como banco líder de la operación, seguido por Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase.

    Control accionario y vínculos con otras compañías de Musk

    Tras la oferta, informó CNBC, Musk mantendrá más del 82% del control de voto de la compañía, según indica la presentación ante la SEC.

    Elon Musk, el empresario detrás de SpaceX.

    El documento también revela que la unidad xAI de SpaceX adquirió en abril megapacks de Tesla por US$ 269 millones. Tesla, por su parte, ya había informado que vendió US$ 430 millones en baterías de respaldo a xAI durante 2025.

    Además, Tesla posee 18,99 millones de acciones de SpaceX, valorizadas en US$ 2.560 millones al precio de la OPI.

    “Hemos colaborado históricamente con Tesla a través de acuerdos comerciales, de licencias y de apoyo”, señala la presentación.

    Musk fusionó SpaceX con xAI en febrero en una operación que valoró la entidad combinada en US$ 1,25 billones.

    Más sobre:MercadosBolsaSpaceXElon Musk

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    China veta entrada a parlamentarios neozelandeses por “cruzar la línea roja” con una visita a Taiwán

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    2.
    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    3.
    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    4.
    La variopinta lista de los 17 antecesores de Jorge Gómez al mando de Codelco

    La variopinta lista de los 17 antecesores de Jorge Gómez al mando de Codelco

    5.
    Venta de autos nuevos pisa el freno en mayo: caen vehículos comerciales y los SUV son más de la mitad del total

    Venta de autos nuevos pisa el freno en mayo: caen vehículos comerciales y los SUV son más de la mitad del total

    6.
    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público
    Chile

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla
    Negocios

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales

    El negocio del acero verde que planifican CAP y AZA en 91 hectáreas de Huachipato

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo
    El Deportivo

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo

    Brayan Cortés y Vicente Pizarro llevaron el carro de la numerosa legión chilena en Argentina

    Con opción de sentarse en la banca: el proyecto de Lautaro de Buin que convenció a Juvenal Olmos para volver al fútbol

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?
    Tecnología

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos
    Cultura y entretención

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años
    Mundo

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años

    China veta entrada a parlamentarios neozelandeses por “cruzar la línea roja” con una visita a Taiwán

    El oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno