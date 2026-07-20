Alcaldesa de La Serena afirma que en la comuna hay siete personas desaparecidas por sistema frontal

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, afirmó la madrugada de este lunes que hay siete personas desaparecidas en la comuna producto de la actividación de quebradas y aluviones, que afectan la ciudad de la Región de Coquimbo.

La autoridad comunal, además, emplazó al gobierno a decretar estado de catástrofe, lo que permita desplegar a efectivos de las Fuerzas Armadas para ir en rescate de las personas que se encuentran aisladas y también para la búsqueda de las personas extraviadas.

“En este momento tenemos casi 80 personas que están aisladas y tenemos a siete personas que están desaparecidas, sin contabilizar otras personas que no sabemos más de su información", afirmó Norambuena.

La jefa comunal señaló que “estamos agobiados, pero tenemos que seguir trabajando, y es por eso que solicitamos al gobierno que declare zona de catástrofe, porque necesitamos hoy que los militares y que los equipos de las Fuerzas Armadas tomen el control de la región y vayan a buscar a las familias desaparecidas".

La alcaldesa añadió que se requieren recursos adicionales para normalizar el funcionamiento de la ciudad tras las fuertes lluvias que azotaron la zona.

Norambuena afirmó, además, que “estamos aislados en La Serena. Tenemos la Ruta 41, aislada”.

“Hoy nuestros bomberos, que son los rescatistas, están también atrapados, llamando a ‘mayday’. Estamos en una situación crítica, esto no es una emergencia, es una catástrofe”, agregó la jefa comunal, a través de un video en su cuenta de Instagram.

Aluvión en Pueblo Islón

Durante la madrugada de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), llamó a evacuar el sector de Pueblo Islón, en la parte alta de la referida comuna, debido a un aluvión provocado por las lluvias, lo que arrastró agua y sedimentos.

De acuerdo a los registros compartidos en redes sociales, el agua corrió con fuerza hacia la costa, afectando a una serie de viviendas que están en la zona, lo que generó preocupación por los residentes del sector.