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    Irán resalta que los contactos diplomáticos con Estados Unidos continúan a través de mediadores a pesar de los ataques

    “Un entendimiento o acuerdo tiene valor y validez siempre que las partes cumplan con sus obligaciones; de lo contrario, no será más que un documento escrito”, sostuvo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    El Gobierno de Irán ha resaltado este lunes que los contactos diplomáticos con Estados Unidos continúan a través de los mediadores a pesar de los intercambios de ataques de los últimos días y ha confirmado la recepción de “mensajes” a través de estos países para intentar rebajar las tensiones y volver al cumplimiento del alto el fuego de abril y los términos del memorando de entendimiento firmado en junio.

    “El aparato diplomático está cumpliendo con sus deberes en paralelo con las acciones de las fuerzas armadas, y la República Islámica de Irán no escatimará esfuerzos para detener los crímenes de Estados Unidos”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, antes de resaltar que “los diplomáticos conocen su deber y no escatiman esfuerzos”.

    “Se nos han trasladado propuestas a través de los mediadores y las hemos recibido, pero por ahora no puedo dar detalles”, ha manifestado en rueda de prensa desde la capital, Teherán, desde donde ha incidido en que “lo principal es que el aparato diplomático ha estado activo estos días y que algunos mediadores han trasladado mensajes”.

    Así, ha hecho hincapié en que “el objetivo es proteger los intereses nacionales de Irán, a veces con medios defensivos, a veces con medios diplomáticos, a veces con ambos al mismo tiempo”, al tiempo que ha insistido en que fue Estados Unidos el responsable de violar las cláusulas del memorando de entendimiento, lo que llevó a Teherán a no cumplir con sus obligaciones bajo el texto.

    “Cuando la otra parte incumplió sus obligaciones una tras otra, nosotros destacamos que no cumpliríamos con las nuestras. Por lo tanto, la cuestión es bastante clara”, ha argüido. “Un entendimiento o acuerdo tiene valor y validez siempre que las partes cumplan con sus obligaciones; de lo contrario, no será más que un documento escrito”, ha sostenido.

    En este sentido, ha reseñado que “las paz no es un artículo de lujo que está en un escaparate de las relaciones internacionales”. “Hay que luchar por la paz. La paz es un bien extremadamente caro, especialmente en nuestra región, en la que la guerra se ha abaratado y se ha normalizado”, ha dicho.

    Baqaei ha pedido por ello “abandonar las ideas románticas y fantasiosas sobre la guerra y la paz”. “La guerra es algo real. Nuestros compatriotas deben saber que la guerra nos fue impuesta”, ha señalado, antes de rechazar los argumentos de Washington para el conflicto, que ha descrito como “excusas” para continuar con su ofensiva contra el país asiático.

    Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

    Más sobre:IránEstados UNidosConversaciones

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