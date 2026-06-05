Impacto de megarreforma: nuevo informe financiero de Hacienda prevé un peor escenario fiscal a partir de 2027

En doble jornada la Comisión de Hacienda del Senado continuó el análisis de la megarreforma, proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast, que el martes inicio su segundo trámite legislativo en la Cámara Alta luego de ser aprobada por los diputados.

Uno de los temas que se tomó el debate durante la sesión de la tarde fue la presentación del nuevo informe financiero que presentó el director de Presupuestos, José Pablo Gómez. En líneas generales, se indicó que se realizaron varios ajustes y se incorporó el efecto de la mantención de la franquicia tributaria como instrumento de capacitación, por lo que ese menor costo fiscal que llegaba a los US$300 millones se tuvo que restar, es decir, es un ahorro menos.

Asimismo, Gómez añadió que se eliminaron los efectos de la modificación de Ley de Compras Públicas para contratos MOP y la norma de minería de datos.

Se detalló que entre los cambios relevantes de estimaciones y redacción respecto del primer informe financiero, están que se afinó la estimación del SII en contribuciones según los últimos datos disponibles y se precisa la redacción para explicar el mecanismo de compensación del Fondo Común Municipal y se reduce el ahorro de la incompatibilidad del Subsidio único al Empleo. Ahora el ahorro es proporcional a la eliminación del crédito al empleo.

Otro de los ajustes es que se reduce el ahorro por incentivo al retiro ajustando al dato efectivo de cupos. Dicho proceso de postulación finalizó el 30 de abril, postularon 3.641 funcionarios, es decir, 1.461 por sobre los cupos originales, pero menos de los 6.000 que estimaron previamente. Y se introducen un nuevo diseño del crédito al empleo diferenciado por sexo y edad, actualizándose las estimaciones de costo.

Estos ajustes tiene como efectos que el primer año, es decir, el 2026 es menos deficitario de los previsto originalmente con una merma de ingresos por $703.503 millones, frente al saldo negativo de $838.430 millones previstos en el informe original. No obstante, desde el 2027 el efecto es más deficitario para los ingresos fiscales. Ese año se espera que la recaudación sea menos en $1.558.172 millones ($-1.208.742 millones en el informe anterior) ; y en 2028 $-1.933.305 millones, frente a los $-1.606.996 millones previos.

Tal como en el informe anterior, el proyecto señala que recién en 2035 alcanzará un saldo de ingresos fiscales positivos, aunque menos al anticipado previamente.

Esta presentación generó varias dudas por parte de los senadores de oposición. Una de ellas es la de la senadora PS, Daniella Cicardini. “Este nuevo informe financiero plantea que el Estado va a comenzar recién a tener ingresos en casi una década más si es que se cumple el supuesto de crecimiento como lo ha dicho el gobierno. Que es una proyección, es una tesis, es una metodología que en reiteradas oportunidades le hemos solicitado al gobierno que nos diga cuál ha sido la evidencia de esta megarreforma en otros países; si es que hay algún sustento técnico que lo avala, que empíricamente compruebe de que esto ha tenido buenos resultados. Y aún no hemos podido tener esa respuesta clara, y creo que eso solo genera incertidumbre”.

Mientras que su par Paulina Vodanovic mencionó que es relevante esperar la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para analizar las implicancias de esta megarreforma. Por lo mismo llamó a no autoimponerse plazos. “Aquí lo importante es que, si hay una voluntad de conversar, no es tanto el período en que salga el proyecto, sino que salga un buen proyecto; que nos dejen legislar, que nos dejen aportar. Porque, si no, esto simplemente es algo formal: venir, sentarse en una comisión, escuchar, responder y no tomar en consideración lo que se está debatiendo y los distintos enfoques y miradas que se ponen sobre la mesa”.

Tensa sesión

Tensa. Así se puede describir la sesión que hubo en la jornada de la mañana de este miércoles. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue con el propósito de responder las primeras preguntas que hicieron los senadores y senadoras. Y sin bien con papel en mano fue respondiendo una a una las interrogantes, su performance no dejó satisfechas a las senadoras de oposición, Daniela Cicardini y Paulina Vodanovic, ambas PS.

“Bien escuetas las respuestas, ministro”, lanzó de entrada la senadora Vodanovic al no quedar conformes con el listado de respuestas que trajo el secretario de Estado. Y agregó que “no se trata de hacer un check con las preguntas, sino que podamos debatir, dialogar”.

“Importante es que podamos tener un diálogo, no solo responder las preguntas por cumplir, sino que ilustrar a la comisión, que se genere debate”, apuntó la presidenta del PS, quien agregó que la idea de contar con un nuevo informe financiero es porque cambió el escenario fiscal. según señaló el mismo gobierno en el IFP.

La tensión siguió subiendo. El ministro Quiroz mencionó en la sesión como ejemplo de la tendencia que está predominando en el mundo es una reducción de impuestos a las empresas y de la carga tributaria total. “Dinamarca, que tiene un gobierno de centro izquierda, está bajando el impuesto no solo de las empresas, sino que de las personas”.

Ante ese ejemplo, la senadora Cicardini dijo: “ Es poco sincero que saque como ejemplo Dinamarca, esa es una comparación tramposa ministro. Dinamarca tiene un sistema desintegrado y además tiene mayores compensaciones para esa reducción de impuestos”.

Ante esa interpelación el ministro respondió: “Lo que quiero destacar es la tendencia, que es bajar los impuestos para aumentar la competitividad de la empresa. En esta materia quisiera preguntar ¿cuál es la opción alternativa, seguir con este déficit o habría que aumentar los impuestos… déficit que no para, que sigue creciendo e implica mayor deuda".

La senadora tampoco le pareció la respuesta que entregó el ministro sobre el momento en que se publicará el decreto fiscal. “La arrogancia no es una buena consejera, cuando le pido tener la meta fiscal es para saber cómo se encuentra Chile y hacia dónde se quiere llegar”.

Desde Hacienda afirman que todavía no hay fijado para iniciar la votación. Por lo pronto, el lunes se establecerá el cronograma de expositores y luego de determinará la fecha de votación en general. Se espera que uno de los primeros en exponer sea el Consejo Fiscal Autónomo.