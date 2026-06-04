La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

Tensa. Así se puede describir la sesión que hubo en la Comisión de Hacienda del Senado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue con el propósito de responder las primeras preguntas que hicieron los senadores y senadoras. Y sin bien con papel en mano fue respondiendo una a una las interrogantes, su performance no dejó satisfechas a las senadoras de oposición, Daniela Cicardini y Paulina Vodanovic, ambas PS.

“Bien escuetas las respuestas, ministro”, lanzó de entrada la senadora Vodanovic al no quedar conformes con el listado de respuestas que trajo el secretario de Estado. Y agregó que “no se trata de hacer un check con las preguntas, sino que podamos debatir, dialogar”.

8 DE ABRIL DEL 2026 SENADORA PAULINA VODANOVIC, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Importante es que podamos tener un diálogo, no solo responder las preguntas por cumplir, sino que ilustrar a la comisión, que se genere debate”, apuntó la presidenta del PS, quien agregó que la idea de contar con un nuevo informe financiero es porque cambió el escenario fiscal. según señaló el mismo gobierno en el IFP.

La tensión siguió subiendo. El ministro Quiroz mencionó en la sesión como ejemplo de la tendencia que está predominando en el mundo es una reducción de impuestos a las empresas y de la carga tributaria total. “Dinamarca, que tiene un gobierno de centro izquierda, está bajando el impuesto no solo de las empresas, sino que de las personas”.

Ante ese ejemplo, la senadora Cicardini dijo: “ Es poco sincero que saque como ejemplo Dinamarca, esa es una comparación tramposa ministro. Dinamarca tiene un sistema desintegrado y además tiene mayores compensaciones para esa reducción de impuestos”.

Ante esa interpelación el ministro respondió: “Lo que quiero destacar es la tendencia, que es bajar los impuestos para aumentar la competitividad de la empresa. En esta materia quisiera preguntar ¿cuál es la opción alternativa, seguir con este déficit o habría que aumentar los impuestos… déficit que no para, que sigue creciendo e implica mayor deuda".

La senadora tampoco le pareció la respuesta que entregó el ministro sobre el momento en que se publicará el decreto fiscal. “La arrogancia no es una buena consejera, cuando le pido tener la meta fiscal es para saber cómo se encuentra Chile y hacia dónde se quiere llegar”.

15 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO A LA SENADORA POR LA REGION DE ATACAMA, DANIELLA CICARDINI. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Ante la descripción que hizo el gobierno de que esta megarreforma traerá crecimiento económico, la senadora cuestionó la poca evidencia que existe sobre esos efectos. “El modelo que nos plantea de que habrá más crecimiento, más empleo en qué parte del mundo este modelo ha resultado”.

Otra interrogante que no fue respondida por Hacienda, pero luego de varias insistencia por parte de Cicardini el gobierno accedió a entrega un catastro de las empresas chilenas que se verían beneficiadas con la invariabilidad tributaria.

“Me gustaría conocer con respecto a la invariabilidad tributaria, qué proyectos sobre 50 millones de dólares hay en Chile y cuántas empresas (...) el catastro total”, solicitó la senadora por Atacama.