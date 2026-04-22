No se repetía hace más de un año: la mala racha de Fernando Zampedri en la UC justo antes del Clásico Universitario.

Al minuto 39, más de un hincha de Universidad Católica contuvo la respiración en el Claro Arena. El árbitro Nicolás Gamboa fue advertido desde el VAR y se dirigió a revisar la jugada que involucró a Fernando Zampedri con Cristopher Díaz, en la derrota estudiantil ante Unión La Calera.

La acción generó incertidumbre inmediata. El delantero de la UC pudo ser expulsado, pero el juez determinó que la acción no ameritaba tarjeta roja. Si la decisión hubiese sido distinta, el capitán cruzado se habría perdido el Clásico Universitario.

Tras la revisión, el atacante no volvió a protagonizar acciones divididas. El equipo dirigido por Daniel Garnero mantendrá a su principal referente ofensivo para el duelo ante la U, en un partido que marcará el desarrollo inmediato de la temporada. Solo tres puntos separan a los equipos.

Sin embargo, la presencia del goleador llega acompañada de un antecedente poco habitual en su trayectoria: atraviesa su mayor sequía de goles del año. Entre la Copa Libertadores y la Liga de Primera, Zampedri acumula cuatro partidos consecutivos sin convertir. Se trata de una racha breve en términos generales, pero significativa considerando la regularidad que ha mostrado en la UC.

Zampedri lleva cuatro partidos sin marcar. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El inicio de temporada del delantero fue más que productivo. De hecho, pese al momento actual, sus números siguen siendo impresionantes: suma 14 goles en 14 partidos. Esa proporción mantiene su promedio de anotaciones en niveles superiores a los de sus campañas anteriores, donde ha sido el principal sostén ofensivo del equipo.

La actual sequía no se registraba desde comienzos de 2025. En esa oportunidad, el atacante también encadenó cuatro encuentros sin marcar. Los rivales fueron Everton, San Luis de Quillota y Unión La Calera, todos por la Copa Chile, además de Coquimbo Unido por la Liga de Primera. Ese período se produjo en febrero de la temporada pasada, cuando el equipo era dirigido por Tiago Nunes.

A lo largo de su paso por Universidad Católica, las rachas sin goles han sido acotadas y, en la mayoría de los casos, breves. Durante el ciclo de Nicolás Núñez, por ejemplo, el delantero registró dos períodos de cinco partidos consecutivos sin anotar. El primero se extendió entre el 5 y el 20 de agosto de 2023, mientras que el segundo ocurrió entre el 5 y el 30 de marzo de 2024.

Una situación similar se dio en la segunda etapa de Ariel Holan, cuando el goleador alcanzó una racha de cinco encuentros sin convertir entre el 8 de julio y el 6 de agosto de 2022. En su primera temporada, bajo la conducción del mismo entrenador, también tuvo un período de cinco partidos sin goles, entre el 19 de enero y el 11 de febrero de 2021.

La peor racha estadística del atacante desde su llegada a Chile se produjo ese mismo año, durante el proceso liderado por Gustavo Poyet. Entre el 5 de junio y el 26 de julio de 2021, Zampedri completó siete encuentros consecutivos sin marcar, el registro más extenso de su carrera en la UC.

El escenario actual, por lo tanto, se ubica lejos de ese antecedente. No obstante, coincide con un momento competitivo relevante: la antesala del Clásico Universitario. El capitán cruzado llegará al encuentro con una racha que no se repetía hace más de un año y con la responsabilidad habitual de liderar el ataque del equipo.

Su presencia está asegurada. La incógnita, en términos estadísticos, será si logra cortar la sequía en el partido más observado de la temporada. Ante la U tiene recuerdos alegres: les ha marcado ocho veces, incluida una increíble chilena en el Estadio Nacional.