¿Era para roja? El manotazo de Fernando Zampedri que desestimó el árbitro Nicolás Gamboa y que desató la furia de La Calera

Las luces internacionales de Universidad Católica no servían de mucho. La franja, que venía de un buen triunfo por la Copa Libertadores en Brasil ante Cruzeiro, no podía superar a Unión La Calera en el Claro Arena, en el cierre de la fecha 10 de la Liga de Primera. Y, para colmo, sobre el final del primer tiempo los futbolistas cruzados perdían la paciencia, como le ocurrió a Fernando Zampedri.

A los 40’, el delantero de la franja corría junto a Christopher Díaz rumbo al área, con la intensión de ganarle la posición, ya que el balón estaba en otra ubicación del campo, pero la jugada podía terminar con el Toro.

De pronto, el argentino siguió corriendo y el lateral cementero cayó al césped, tomándose el rostro. La jugada siguió por varios segundos, hasta que el árbitro Nicolás Gamboa la detuvo cuando el peligro ya había pasado.

Los futbolistas locales se molestaron, mientras los del equipo calerano rodearon al árbitro pidiéndoles que viera la acción. Tras un minuto de empujones y gritos, el VAR llamó al juez: la repetición fue evidente, con un manotazo de Zampedri sobre Díaz.

Tras otro minuto de revisión, el juez caminó hacia el centro de la cancha y comunicó que su interpretación era que el movimiento del Toro fue para sacarse la marca del lateral de Unión La Calera. No hubo expulsión, ante la indignación de los futbolistas visitantes.