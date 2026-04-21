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    Sin goleador ni formación ideal: las sombras del método Gago que le penan a la U de cara al Clásico Universitario

    El entrenador argentino se resiste a repetir un once en los encuentros que ha jugado, aunque las lesiones le pasan la cuenta, y no tiene un centrodelantero que pase por su mejor momento.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gago debe disipar dudas antes del Clásico Universitario: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Control de peso. Participación activa en las prácticas y una fuerte incursión de jugadores juveniles en el primer equipo son parte del exigente “método Gago”. Una estrategia que sumó adeptos en los primeros partidos del entrenador argentino en la banca de Universidad de Chile y que hoy llega con dudas al encuentro con Universidad Católica (sábado 25 de abril, 18 horas).

    Es que con Fernando Gago en la banca se han obtenido dos triunfos, dos derrotas y un empate en los cinco partidos que ha dirigido (dos en la Copa de la Liga y tres en la Liga de Primera). Y si bien es cierto que las lesiones han mermado su inicio en el cuadro laico, ante Everton contaba con la mayoría de los jugadores y el equipo no se vio bien.

    “Nos falta bastante para ganar, hay que seguir trabajando durante la semana. Yo creo que estamos por un buen camino, pero hay que poner un poquito más... Creo que fue un partido malísimo, así que te repito que estoy muy caliente”, declaró Matías Zaldivia tras la igualdad con los Ruleteros.

    Compromiso donde nuevamente el estratega bonaerense decidió probar con una nueva formación, no ha repetido ninguna en las tres fechas del torneo estelar de Primera División, pues decidió -por ejemplo- darle descanso a Marcelo Morales para que estuviera bien para el Clásico Universitario.

    No tengo un equipo ideal en la cabeza. Me baso mucho en el rendimiento semanal de cada jugador y a partir de eso, tratamos de poner el mejor equipo posible para poder enfrentar el partido, independiente de quién sea el rival”, señaló el propio Gago.

    Aunque está consciente que para enfrentar a los cruzados habrá que buscar una fórmula que le permita volver a los triunfos que no ha obtenido en estas dos últimas fechas. “En los clásicos hay muchas emociones. Mucha ilusión de la gente y de los mismos futbolistas. Por lo que trataremos de llegar lo mejor posible y de jugar el partido como lo tenemos que jugar independiente de lo que implica jugar un clásico”, expresó.

    Lucero y Vargas no pasan por su mejor momento. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El drama que persigue a sus goleadores

    Otro de los problemas que tendrá que solucionar el ex DT de Boca Juniors es la falta de gol que persigue a la U. Si bien se le ganó a Deportes La Serena por 4-0, lleva dos fechas sin inflar las redes y son sólo 7 los tantos que ha marcado el equipo desde su arribo.

    Hace dos partidos que no convertimos goles, pero tres partidos atrás hicimos varios. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando, independiente de los nombres de cada uno”, desdramatizó Fernando Gago.

    No obstante, la falta de un artillero se siente en el CDA. De hecho, la gerencia técnica -encabezada por Manuel Mayo- ya busca un centrodelantero para el mercado invernal y esta semana se le dará urgencia a la recuperación de Eduardo Vargas.

    La dolencia muscular que afecta al integrante de la Generación Dorada lo tienen en duda para el fin de semana y aunque su puesto es ocupado por el refuerzo estrella de las transferencias estivales, Juan Martín Lucero, el cual aún no logra marcar con la camiseta de los estudiantiles y lleva casi un año sin alzar los brazos al cielo.

    Para colmo, la otra contratación -Octavio Rivero- tampoco posee plazo fijo para volver. “Tengo para tres o cuatro meses. Vamos a ver. Tengo una tristeza muy grande por el momento que me tocó vivir. Llegar y no haber podido jugar, pero bueno, sabemos que el fútbol tiene estas cosas. Me tocó a mí y es una amargura muy grande”, aseveró el uruguayo.

    Acto seguido, añadió que “ya miramos para adelante. Estoy consciente del club en el que estoy. Sé la expectativa que hay. Me toca trabajar y recuperarme de la mejor manera, con paciencia, porque no es fácil. Quiero volver de la mejor manera posible”. Y aunque la solución podría pasar por el joven Vicente Ramírez, el canterano no ha jugado nunca un partido clase A en la categoría de honor.

    Finalmente, a todo este ruido, se suma la exclusión de Franco Calderón de las formaciones titulares. El central que era titularísimo antes de la llegada de Gago a la banca no jugó más y ni siquiera fue citado para ir a Viña del Mar. Decisión que genera ruido dentro del vestuario, pero que no había sido más que un murmullo mientras se estaban dando los resultados. Algo que podría cambiar radicalmente si se pierde con el equipo de la franja en un Estadio Nacional repleto de hinchas azules.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileFernando GagoClásico UniversitarioLiga de PrimeraUniversidad Católica

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