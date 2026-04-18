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    La U queda en blanco ante Everton y no disipa las dudas a una semana del Clásico Universitario

    Segundo partido sin convertir para Universidad de Chile. En Sausalito, igualó a cero con los ruleteros. El equipo de Fernando Gago se generó ocasiones de gol, a diferencia de lo sucedido ante Ñublense, sin embargo no acertó frente al marco defendido por Nacho González. Lucero, titular, desaprovechó su oportunidad.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U queda en blanco ante Everton y no disipa las dudas a una semana del Clásico Universitario. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    A una semana del Clásico Universitario, la U solo tiene dudas. En su segundo partido seguido como visitante, la misión era lavar heridas luego de la agónica derrota con Ñublense, en Chillán, en una presentación donde los azules fueron de más a menos. Esta tarde, en Sausalito, los azules (que jugaron de blanco) no lo lograron. Fue un amargo empate a cero con Everton.

    En Viña, Fernando Gago y compañía requerían disipar dudas, para no alejarse de las primeras posiciones de la tabla. En definitiva, Universidad de Chile cuenta con la plantilla más valorizada del Torneo Nacional con la presión de ser animador, más aún sin competencia internacional durante el año. Eso sí, el técnico debió armar un puzzle por las bajas. Sin Eduardo Vargas, lesionado, le llegó la hora a Juan Martín Lucero para estar de inicio. Tampoco estuvo Marcelo Morales, por lo tanto fue titular Diego Vargas. Por decisión técnica, arrancó Agustín Arce, en desmedro de Lucas Barrera.

    Alineando un 4-3-3, la U partió tratando de poner intensidad, tal como sucedió en la fecha anterior contra Ñublense. A diferencia de aquel encuentro, sí logró finalizar acciones y generar peligro en el área rival. Pero no concretó. La primera del partido fue para el local. En los 6′, un remate cruzado de Alan Medina, tras una pérdida en campo propio, lo saca Castellón con un pie.

    Everton, con dos líneas de cuatro, aguardaba en su terreno algún error del rival o un robo de balón para iniciar el contragolpe. No defendía tan cerca de Ignacio González, pero el diseño tenía una dosis de cautela. En los 12′, lo tuvo Lucas Assadi, arrancando por la izquierda, pero definió débil. Luego, en los 18′, un zurdazo de Altamirano obliga a un tapadón de González. Y en los 37′, un remate de Arce se va desviado por poco.

    Esto indica que la U creó ocasiones, sin embargo careció de precisión. Por cierto, además, la destacada actuación del portero ruletero era factor para mantener el cero. En el circuito ofensivo, entraba poco en juego Lucero, pese a ser la referencia ofensiva. Más allá de un remate desviado, el Gato no era demasiado solicitado.

    Lucas Assadi, seguido por el uruguayo Magallanes. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Si bien es cierto que el elenco del chuncho generaba chances de gol en el área contraria, también se percibe que hay ciertos rendimientos que no muestran lo mismo que 2025, y repercute en el colectivo. Ya sea por falta de confianza o por la irregularidad de la temporada, que ya se cargó a un entrenador.

    En el inicio de la segunda mitad, la U casi abre la cuenta con un cabezazo de Zaldivia rechazado desde la línea (50′). Eso podía ser un signo del ímpetu que iba a buscar el equipo. Sin embargo, aquello no fue tan así. Las ocasiones de gol no eran signo de que el juego de los azules convenciera. Everton tampoco quemaba las naves en pos de convertir. Como a Gago parece que no le convencía su equipo, pasada la hora de juego movió el tablero. Salieron Assadi (fue de más a menos) y Lucero (en deuda), reemplazados por dos juveniles: Ignacio Vásquez y Vicente Ramírez.

    Más adelante, Gago sacaría a Agustín Arce, quizás el futbolista más claro que tuvo la U durante el partido. No se entendió qué buscaba el DT sacando a su valor más destacado. Mediante una pelota detenida, Everton llegó y rozó la apertura de la cuenta, porque anotó el Chorri Palacios (76′). Pero fue anulado por fuera de juego.

    Los ruleteros solo aguantaban buscando el empate. La U intentaba, pero tenía una falencia notoria: mayor peso ofensivo. Ciertas jugadas pedían meter el balón en el área, pero no había a quién lanzar. El juvenil Ramírez apenas entró en contacto con la pelota.

    El marcador no se movió. La U. de Chile alcanza los 14 puntos, a seis de Limache y, eventualmente, puede quedar a siete de Colo Colo, si los albos derrotan a Palestino este domingo. Con el desafío de la UC a la vuelta de la esquina, hay puras dudas.

    Ficha del partido

    Everton: I. González; V. Vidal, H. Magallanes, D. Oyarzún, N. Baeza; J. Alfaro (55′, L. Soto), J. Moya, B. Berríos, B. Martínez (46′, E. Ramos); A. Medina; y N. Montiel (55′, C. Palacios). DT: W. Ribonetto.

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (87′, N. Fernández), M. Zaldivia, N. Ramírez, D. Vargas (71’, F. Salomoni); A. Arce (71′, L. Barrera), I. Poblete, J. Altamirano; M. Guerrero, J. M. Lucero (62’, V. Ramírez) y L. Assadi (62’, I. Vásquez). DT: F. Gago.

    Goles: No hubo.

    Árbitro: C. Garay. Amonestó a Alfaro, Soto (E); Castellón, Arce, Guerrero (U).

    Estadio Sausalito. Asistieron 7.683 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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