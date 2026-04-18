Tras el concierto de Cris MJ: revelan el estado de la cancha del Estadio Nacional de cara al clásico entre la U y la UC

El próximo 25 de abril, el Estadio Nacional será el escenario de una nueva edición del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Sin embargo, en la previa del tradicional encuentro del fútbol chileno, había un factor que despertaba la incertidumbre en ambos elencos: el estado de la cancha tras el concierto de Cris MJ.

El cantante urbano se presentó este viernes por la noche en el coloso de Ñuñoa y encendió las alarmas por un posible daño al césped, principalmente, por la instalación del escenario en el sector sur del recinto y por la presencia de casi 50 mil espectadores sobre el terreno de juego.

No obstante, fue el Ministerio del Deporte, junto al Instituto Nacional de Deportes, los encargados de dar cuenta del estado del gramado de cara al choque entre azules y cruzados. "Tras el desmontaje de la cobertura y las estructuras del concierto, se pudo constatar que el campo de juego no sufrió daños estructurales, hundimientos ni secuelas que afecten el juego y la seguridad de los futbolistas. En tanto, los niveles estéticos también están en un alto nivel, donde se aprecian decoloraciones propias de las estructuras montadas, césped aplastado que muestra disparidad, pero que con los trabajos que se llevarán a cabo, deberían disminuir considerablemente para el duelo de la U ante la UC“, detalla el comunicado.

“En la cancha se notan unas manchas de tono amarillo cerca de las áreas, pero no son secuelas del concierto, sino que de un trabajo de control de maleza que se hizo previo al recital y cuya recuperación se proyecta en los próximos días. Ahora vienen las siguientes faenas en la cancha: limpieza con imanes (para quitar cualquier elemento metálico), verti-rake que es un cepillado agresivo que levanta los filtros del césped híbrido, aplicación de bioestimantes, corte a 22 milímetros y aireación”, agregan.

Así quedó el Estadio Nacional tras el concierto de Cris MJ. Foto: IND.

La cancha del Estadio Nacional tras el concierto de Cris MJ. Foto: IND.

En esa línea, Lorena Castillo, directora (s) del IND, explicó el rol que tendrá el organismo para colaborar con la puesta a punto del principal recinto deportivo del país. “En el Instituto Nacional de Deportes realizamos un trabajo permanente y planificado, para el cuidado de nuestro principal recinto deportivo. A través de mantenciones periódicas y acciones concretas de mitigación, estamos resguardando el estado del césped del Estadio Nacional, lo que hoy nos permite ver resultados positivos y medibles”, aseguró.

“Con estos trabajos y nuestros protocolos, podemos asegurar que el Estadio Nacional estará en buena condiciones para recibir el próximo partido Clásico Universitario, cumpliendo con los estándares que exige el fútbol profesional y entregando un espacio de primer nivel para los deportistas y la ciudadanía”, concluyó la timonel.