Tras exposición ante el Senado y ajuste de subsecretarios: ministro Arrau se despliega en Macul para nuevo operativo policial

El mismo día en que expuso ante el Senado sobre el estado de la seguridad en el país y se realizaron ajustes de subsecretarios en su cartera, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó esta noche de un nuevo operativo policial en terreno, esta vez en la comuna de Macul.

Cabe recordar que el secretario de Estado participó esta jornada en una sesión especial de la Cámara Alta, donde informó los lineamientos para su cartera, presentando su Plan Operativo, y dio cuenta de los siete focos de acción que tendrá el ministerio bajo su mando.

Asimismo, tras una evaluación interna de Arrau, el Presidente José Antonio Kast solicitó las renuncias de los subsecretarios de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, para ser reemplazados por Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, respectivamente.

El operativo

A las 20 horas de este martes, el ministro Arrau encabezó un operativo policial en Macul, en conjunto con efectivos de Carabineros y personal municipal.

Se trató de un punto de fiscalización vehicular y de personas en Av. Macul con Av. Quilín , cuyos resultados no fueron dados a conocer de manera inmediata.

Este se suma a los anteriores operativos encabezados por el secretario de Estado, como el realizado de forma conjunta entre Carabineros y la PDI -denominado “Ronda Impacto”-, que se efectuó de manera simultánea el 29 de mayo en las 16 regiones del país y que tuvo un despliegue de más de 5.500 funcionarios policiales, con un saldo de 1.415 personas detenidas.

Asimismo, el 28 de mayo, el titular de Seguridad Pública se desplegó en terreno junto a Gendarmería, en un procedimiento de registro y allanamiento de celdas en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría), que posee más de 6.500 internos.

El operativo consideró la intervención de módulos con 925 personas privadas de libertad y el despliegue de 189 funcionarios y equipos especializados de Gendarmería, con el objetivo de incautar elementos prohibidos, prevenir hechos de violencia y reforzar el control penitenciario.