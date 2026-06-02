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    Ministro Arrau expone en el Senado sobre la seguridad en el país y esboza su agenda legislativa y siete focos de gestión

    En su exposición ante la sala de la Cámara Alta, la autoridad indicó que deben concretar ocho reglamentos pendientes y dio cuenta de los lineamientos para su cartera. La sesión va a continuar este miércoles.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En el marco de una serie de actividades desarrolladas en el Congreso este martes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expuso en una sesión especial del Senado.

    La instancia, citada entre las 16.00 y las 17.00 horas, tuvo la finalidad de analizar el estado de seguridad del país. Y se desarrolló horas después que el titular de la cartera le solicitó la renuncia a los subsecretarios, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

    Antes, el ministro participó de la sesión de la comisión de Seguridad Pública del Senado que analizó las indicaciones presentadas al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana.

    En su exposición ante la sala de la Cámara Alta, Arrau indicó que deben concretar ocho reglamentos pendientes, de diferentes normativas, detalló la agenda legislativa que pretende impulsar y dio cuenta de los siete focos de acción que tendrá el Ministerio de Seguridad bajo su mando.

    Lo acompañaron sus pares del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; de Justicia, Fernando Rabat; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; y de Defensa, Fernando Barros.

    “El tema de la seguridad pública no es un asunto más, sino que es el asunto que hoy día los chilenos viven y el asunto que tenemos que resolver como país. Los chilenos no necesitan que les expliquemos de inseguridad o de delitos porque lo viven”, manifestó Arrau, de entrada.

    La autoridad sostuvo que “la violencia cambió”, explicando que los homicidios aumentaron 30% entre 2018 y 2025.

    “Lo primero es reconocer que tenemos una emergencia, que tenemos un problema de seguridad pública que afecta incluso la seguridad nacional y es ahí donde es nuestro punto de partida”, dijo.

    Definiendo como ejes la prevención, el control territorial y el fortalecimiento institucional, el ministro delineó decenas de acciones que espera poner el marcha, a modo de “hoja de ruta operativa”.

    “El delito cambió, hoy día es más violento, más armado, más organizado, y el Estado va tarde, se requiere acción, trabajo y rigor. Lo que tenemos hoy día requiere más inteligencia, más coordinación, lo que estamos enfrentando es de tal naturaleza que afecta la estabilidad y la predictibilidad de nuestro sistema nacional. Puede tener efectos sobre la seguridad nacional, incluso”, recalcó.

    El primer foco de gestión de gestión definido por el sucesor de Trinidad Steinert es controlar las calles y barrios; en segundo lugar planteó terminar con el ciclo delictivo temprano; el tercera foco es la protección de fronteras y rutas críticas; en cuarto lugar figura el combate al crimen organizado; el quinto punto es el control de cárceles y la cadena penal; en sexto lugar figura consolidar la institucionalidad; y como séptimo punto restituir la legitimidad policial.

    La sesión va a continuar este miércoles con la finalidad de que los legisladores puedan efectuar sus consultas al jefe de cartera.

    Ante la estrechez de tiempo, la senadora Yasna Provoste pidió prorrogar la sesión especial, con el compromiso de votar hoy el proyecto de inteligencia económica, propuesta que el senador Ignacio Urrutia se negó a respaldar y que no prosperó al no contar con la unanimidad requerida.

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