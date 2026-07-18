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    Cuatro carabineros de Chillán quedan en prisión preventiva por allanamientos ilegales, robos y falsificación

    La Fiscalía de Chillán formalizó a cinco funcionarios de la Segunda Comisaría de Chillán por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones. El tribunal decretó prisión preventiva para cuatro imputados y arresto domiciliario total para un quinto funcionario.

    Por 
    Felipe Rivera
    Cuatro carabineros de Chillán quedan en prisión preventiva por allanamientos ilegales, robos y falsificación

    Cuatro funcionarios de Carabineros de Chillán quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por una serie de delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones policiales.

    La audiencia se realizó ante el Juzgado de Garantía de Chillán, donde la Fiscalía formalizó investigación contra cinco carabineros que se desempeñaban en la Segunda Comisaría de Chillán. El quinto imputado quedó con arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con los demás coimputados.

    Según la Fiscalía, este funcionario no fue formalizado por asociación criminal y se le atribuye participación en uno de los seis hechos investigados.

    La fiscal Nadia Espinoza Caro imputó delitos de allanamientos irregulares, robo en lugar habitado, robo con intimidación, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, denuncia calumniosa y detención ilegal, entre otros ilícitos.

    El Ministerio Público también formalizó por asociación criminal y microtráfico de drogas, aunque el tribunal no dio por acreditados esos dos delitos en esta etapa procesal.

    Según informó la Fiscalía, los imputados corresponden a tres oficiales y dos suboficiales de Carabineros. Además, el tribunal prohibió entregar los nombres de los imputados y mostrar sus rostros.

    Allanamientos sin orden judicial

    De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían ingresado a viviendas sin autorización judicial ni presupuestos legales que habilitaran esos procedimientos.

    La Fiscalía sostuvo que los hechos ocurrieron en sectores correspondientes a la jurisdicción de la Segunda Comisaría de Chillán, principalmente en Villa Las Almendras y la población Vicente Pérez Rosales.

    Según la persecutora, en algunos de esos procedimientos los imputados habrían sustraído especies desde los inmuebles, entre ellas dinero, droga y celulares. En otros casos, además, se imputan agresiones contra personas que se encontraban al interior de las viviendas.

    “Efectuaban allanamientos ilegales sin las autorizaciones judiciales y sin los presupuestos legales que los habilitan para el ingreso a un domicilio, desde donde además sustrajeron especies en algunos casos y en otros se efectuaron agresiones a las personas que estaban en su interior”, señaló la fiscal Nadia Espinoza.

    Cuatro carabineros de Chillán quedan en prisión preventiva por allanamientos ilegales, robos y falsificación

    La fiscal agregó que una de las hipótesis del Ministerio Público apunta a que algunos procedimientos habrían estado motivados por la apropiación de especies o drogas. Sin embargo, precisó que ese punto seguirá siendo materia de investigación, luego de que el tribunal no acreditara el delito de microtráfico en esta etapa.

    La Fiscalía también acusó que, una vez que los funcionarios se vieron descubiertos, habrían falsificado documentos para justificar sus actuaciones. Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, esa coordinación se habría realizado a través de un grupo de WhatsApp.

    La fiscal explicó que se trata de una investigación “compleja”, desarrollada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Chillán, a cargo del fiscal jefe Sergio Pérez Nova, junto a la propia fiscal Espinoza.

    La indagatoria se realizó con apoyo de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros de Ñuble.

    “Ha sido una investigación larga, bien ardua por la cantidad de diligencias investigativas que se han realizado”, sostuvo la persecutora. Agregó que el tribunal acogió “en su mayor parte” la formalización presentada por la Fiscalía, especialmente respecto de los delitos principales imputados.

    El tribunal fijó un plazo de tres meses para la investigación.

    Los carabineros que quedaron en prisión preventiva cumplirán la medida cautelar en una unidad especial destinada para funcionarios en esta situación, en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

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