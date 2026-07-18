Glencore reactiva emblemático proyecto minero El Pachón en Argentina, el vecino fronterizo de Los Pelambres

Si existe un proyecto minero en Argentina que ha sido anunciado decenas de veces en los últimos 30 años y que aún no ha podido ver la luz, ese es El Pachón, hoy en manos de la multinacional suiza Glencore.

Pero actualmente, el ambiente de reactivación que vive la minería trasandina ha hecho resurgir la idea de hacerlo realidad. Se trata, en efecto, del mayor ciclo de inversiones en el sector desde el cierre de la mina Bajo de la Alumbrera en 2018, impulsado por iniciativas como Distrito Vicuña de Lundin Mining, Taca Taca de First Quantum Minerals y Los Azules de McEwen Mining, apoyadas por una política proinversión extranjera del gobierno de Javier Milei.

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno ubicado en el departamento de Calingasta, al sur de la provincia argentina de San Juan, situado entre 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar y a solo cinco kilómetros del límite con Chile. Es el vecino inmediato y la proyección transfronteriza de la mina nacional Los Pelambres, propiedad de Antofagasta Minerals (Amsa), el brazo minero del grupo Luksic, y que opera en la provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo.

Por sus características técnicas este depósito es uno de los más interesantes de Argentina, con recursos minerales medidos, indicados e inferidos, estimados en alrededor de 6.000 millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,43% de cobre, 2,2 g/t de plata y 130 g/t de molibdeno.

A su vez, es uno de los proyectos más emblemáticos en la relación bilateral entre Argentina y Chile en lo que respecta a la industria minera.

De hecho, fue citado como una de las iniciativas prioritarias que se verían beneficiadas por el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, firmado en 1997 por los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Saúl Menem, y promulgado en el 2000. Este acuerdo buscaba favorecer las inversiones mineras permitiendo sinergias como el uso común de infraestructura por parte de empresas que explotasen un mismo distrito minero. En este caso, la posibilidad de que El Pachón pudiese exportar su cobre, por ejemplo, a través de puertos chilenos o del uso de las instalaciones productivas de Los Pelambres.

Sin embargo, mientras Los Pelambres fue inaugurado en abril del 2000 y sigue produciendo como la operación más importante de Amsa, El Pachón, denominado así por un río cercano de ese nombre, hasta hoy no produce una sola libra de cobre.

Hace unos días los gobiernos de Chile y Argentina anunciaron la reactivación del tratado minero de 1997, tras realizar la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera en Buenos Aires, donde participaron los subsecretarios de Minería y Relaciones Exteriores de Chile, Álvaro González y Patricio Torres, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero. Allí hablaron de proyectos mineros limítrofes por US$20.700 millones.

De acuerdo a la propia empresa, El Pachón requeriría una inversión del orden de US$9.500 millones, la segunda más alta del rubro en Argentina después de Distrito Vicuña, que ronda los US$18 mil millones. Según la compañía, podría alcanzar una producción de 360 mil toneladas anuales de cobre en concentrado en sus primeros 10 años de operación, una cifra similar a la que producía Los Pelambres en sus inicios.

En su construcción generará más de 10.000 puestos de trabajo directos y en su operación, más de 2.500 empleos.

Proyecto mina El Pachón, Glencore

Se revitaliza

El primer paso que dio luces respecto a la reactivación del proyecto ocurrió en agosto del año pasado, cuando el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, admitió haber recibido la solicitud formal de Glencore para que sus proyectos El Pachón y Agua Rica -una iniciativa de cobre y oro en la provincia de Catamarca- se adhieran al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el programa de Milei destinado a atraer grandes capitales que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Desde ese momento, ha puesto en marcha un plan de revitalización que incluye la contratación de profesionales seniors para el proyecto en Chile y Argentina, que acompañen la etapa de estudio de factibilidad en la cual se encuentra y la preparación del Informe de Impacto Ambiental que pretende presentar próximamente a las autoridades provinciales.

Asimismo, lanzó un agresivo programa de exploraciones para cuantificar de mejor manera sus recursos y este 8 de julio anunció el cierre de lo que llamó una “exitosa campaña 2025-26, con notables avances” en materia de estudios técnicos y desarrollo de infraestructura, publicaron diarios locales.

Durante esta campaña, dijo la empresa, se llevaron a cabo 21.246 metros de perforación distribuidos en 53 pozos, necesarios para el desarrollo de estudios de geofísica, geotecnia, hidrogeología y magnetometría para el modelado del yacimiento.

En el peak de actividad, más de 600 personas de comunidades vecinas trabajaron a través de empresas contratistas y proveedoras en labores vinculadas al proyecto. Su equipo de geólogos estuvo integrado por 60 profesionales, la mitad empleados directos de Glencore y la otra mitad contratados para la campaña en la misma provincia de San Juan.

En el año también se avanzó en infraestructura, al edificar puentes sobre los ríos locales Colorado y Los Patos, lo que demandó una inversión de US$15 millones, así como en la ampliación de los campamentos Pachón y Carnicería con 30 nuevos módulos habitacionales.

“Esta vez todo lo que tenemos que hacer para que pase, está pasando. Hoy Argentina tiene una oportunidad enorme para desarrollar proyectos de cobre como El Pachón, generar inversión y construir una visión de largo plazo para el sector”, dijo Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, en la 11° Expo Internacional San Juan Minera 2026, en mayo pasado.

Dudas sobre Chile

Hace 29 años, tratado binacional mediante, la lógica indicaba que El Pachón aprovecharía la infraestructura chilena para sacar su producto, mediante un mineraducto que lo conectara con el puerto de Los Vilos.

Sin embargo, un litigio entre Glencore y su vecino Amsa a mediados de la década pasada, producto de la disposición de desechos y neumáticos de Los Pelambres en una zona fronteriza que reclamaba Xstrata, dueño anterior de El Pachón antes de ser absorbida por Glencore, puso en duda tal clima de colaboración. Es más, la compañía en Argentina ha dado señales de llevar a cabo toda su infraestructura en ese país y sacar su mineral por el puerto fluvial de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Y hace solo dos meses, los gobernadores de Santa Fe y San Juan suscribieron un acuerdo para impulsar este tipo de negocios entre ambas provincias. Y en la prensa local se ha publicado que El Pachón tendría previsto hacerlo de esta manera.

No obstante, la reactivación del tratado binacional entre los gobiernos de ambos países podría cambiar las cosas.