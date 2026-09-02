Extraditan a ciudadano dominicano imputado por homicidio registrado en 2025 en La Vega: quedó en prisión preventiva

El sujeto fue extraditado desde República Dominicana por el homicidio de un joven venezolano.

Por los delitos de homicidio y porte de arma de fuego fue formalizado un ciudadano dominicano, que arribó esta jornada al país extraditado desde su país de origen, tras ser imputado por el crimen de un joven venezolano registrado en julio de 2025 en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

El sujeto había sido detenido en febrero pasado en Repúiblica Dominicana, tras diligencias de Carabineros, en coordinación con organismos internacionales. Tras esto, este miércoles se concretó su extradición a Chile y durante la tarde enfrentó a la justicia, quedando en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, además de existir un peligro de fuga.

Al respecto, el fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), recordó que todo se registró el 18 de julio de 2025, en la intersección de Antonia López de Bello con Salas, “cuando un sujeto de nacionalidad dominicana se dirige en contra de la víctima y procede a efectuarle un disparo en la cabeza. A raíz de ello, la víctima cae al suelo y (el imputado) le efectúa dos disparos más, causándole, en definitiva, la muerte”.

Así, relevó que tras una coordinación con las autoridades dominicanas, el sujeto logró ser extraditado y entregado esta jornada a efectivos de Interpol en Chile.

En este marco, se decretó un plazo de 60 días para la investigación.

El caso

El hecho se remonta al 18 de julio de 2025, cuando la víctima, de 25 años, se encontraba junto a su pareja, también dominicana, en la intersección de Antonia López de Bello con Salas. En ese lugar, fue atacado a disparos por la expareja de la mujer.

Tras el ataque, el imputado huyó en un vehículo y permaneció prófugo hasta que fue encontrado en febrero pasado en República Dominicana.

Las indagatorias permitieron establecer que el imputado abandonó el país en agosto de 2025 por un paso fronterizo no habilitado y que mantenía una alerta roja internacional para facilitar su ubicación. Asimismo, se determinó que llegó a República Dominicana en un vuelo procedente de Lima, Perú.

Así, formalizado en ausencia el 20 de noviembre por los delitos de homicidio y porte de arma de fuego, decretándose su prisión preventiva, lo que permitió iniciar el proceso de extradición.