Contraloría detecta deficiencias en los controles del Servicio Nacional de Aduanas tras auditoría

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles los resultados de una auditoría realizada por el organismo al Servicio Nacional de Aduanas (SNA), identificando varias deficiencias en los procesos de control, fiscalización y gestión tecnológica vinculados al ingreso de mercancías al país.

Frente a los antecedentes recopilados, la CGR instruyó a la administración aduanera adoptar medidas correctivas, fortalecer sus mecanismos de control e iniciar procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

De acuerdo al reporte entregado por Contraloría -el Informe Final N°599-, entre los principales hallazgos se estableció que 25 contenedores que habían sido seleccionados para una evaluación, abandonaron las zonas primarias -donde se realiza la carga y descarga de mercancía- sin que se efectuara dicha revisión.

Asimismo, se detectaron operaciones que, pese a cumplir criterios de riesgo previamente definidos, no fueron sometidas a los controles correspondientes .

La fiscalización abarcó principalmente las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, en la cual se examinó el funcionamiento de los sistemas de Declaración de Ingreso, Selectividad y Denuncias, Cargos y Reclamos, además de los equipos escáner utilizados en labores de fiscalización y los mecanismos de ciberseguridad institucional.

De acuerdo al detalle del reporte, el análisis de la CGR consideró principalmente actividades efectuadas durante 2024 y, en determinados casos, antecedentes correspondientes a 2025.

El informe también especifica que se detectaron declaraciones de importación que no fueron seleccionadas para revisión, pese a cumplir criterios de riesgo, y fotografías de escáneres compartidas por WhatsApp desde teléfonos personales.

A esto se suman servidores obsoletos, problemas en la trazabilidad de evidencias relacionadas con armas y municiones, y vulnerabilidades en sistemas informáticos de uso institucional. Por estos hechos, Contraloría ordenó a Aduanas iniciar sumarios.