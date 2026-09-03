Contraloría detecta deficiencias en los controles del Servicio Nacional de Aduanas tras auditoría
El control identificó contenedores que salieron sin la evaluación correspondiente, operaciones que no fueron sometidas a controles de riesgo y debilidades en los sistemas tecnológicos y de fiscalización.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles los resultados de una auditoría realizada por el organismo al Servicio Nacional de Aduanas (SNA), identificando varias deficiencias en los procesos de control, fiscalización y gestión tecnológica vinculados al ingreso de mercancías al país.
Frente a los antecedentes recopilados, la CGR instruyó a la administración aduanera adoptar medidas correctivas, fortalecer sus mecanismos de control e iniciar procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
De acuerdo al reporte entregado por Contraloría -el Informe Final N°599-, entre los principales hallazgos se estableció que 25 contenedores que habían sido seleccionados para una evaluación, abandonaron las zonas primarias -donde se realiza la carga y descarga de mercancía- sin que se efectuara dicha revisión.
Asimismo, se detectaron operaciones que, pese a cumplir criterios de riesgo previamente definidos, no fueron sometidas a los controles correspondientes.
La fiscalización abarcó principalmente las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, en la cual se examinó el funcionamiento de los sistemas de Declaración de Ingreso, Selectividad y Denuncias, Cargos y Reclamos, además de los equipos escáner utilizados en labores de fiscalización y los mecanismos de ciberseguridad institucional.
De acuerdo al detalle del reporte, el análisis de la CGR consideró principalmente actividades efectuadas durante 2024 y, en determinados casos, antecedentes correspondientes a 2025.
El informe también especifica que se detectaron declaraciones de importación que no fueron seleccionadas para revisión, pese a cumplir criterios de riesgo, y fotografías de escáneres compartidas por WhatsApp desde teléfonos personales.
A esto se suman servidores obsoletos, problemas en la trazabilidad de evidencias relacionadas con armas y municiones, y vulnerabilidades en sistemas informáticos de uso institucional. Por estos hechos, Contraloría ordenó a Aduanas iniciar sumarios.
Cabe agregar que el informe sobre la autoría al SNA se conoce el mismo día en que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le pidió la renuncia a la directora nacional del servicio, Alejandra Arriaza, quien estuvo cuatro años al mando de la institución.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.