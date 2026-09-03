Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el último ataque lanzado por el Ejército estadounidense contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares, y, aunque amenazó con nuevos ataques militares, vaticinó que la ofensiva norteamericana no se prolongará en el tiempo.

“Anoche les dimos un duro golpe. Destruimos todo el nuevo equipamiento que intentaban instalar a lo largo del estrecho de Ormuz” , afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones desde la Casa Blanca sobre el último intercambio armado con la República Islámica.

“Fue un ataque muy intenso el de anoche y estamos preparados para lanzar otro cuando queramos”, agregó, señalando que Washington dejó sin radares a Irán, junto con recalcar que EE.UU. mantiene el “control” sobre el estratégico paso marítimo.

Ante los periodistas, Trump además volvió a insistir en que su objetivo principal es que Teherán no pueda desarrollar un arma nuclear “en cuanto esto termine”, en referencia a la guerra.

“Lo cual no creo que tarde mucho más. No sé cuánto más podrán aguantar, pero, sea lo que sea, no importa”, añadió sobre el plazo que maneja sobre su ofensiva en territorio iraní.

En la cita, el líder republicano asimismo rechazó que las elecciones de medio mandato -conocidas como “midterms” y que renovarán el Capitolio estadounidense- incidan en su ofensiva en Medio Oriente.

“A mí no me afecta la elección. En primer lugar, yo no me presento, pero mi partido sí lo hace y voy a ayudar a mi partido. Pero creo que mi partido respeta el hecho de que no lo permitamos”, dijo sobre las aspiraciones nucleares de Irán, cuando la guerra supera los seis meses.