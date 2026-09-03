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    Gendarmería valora fallo de la Corte de Apelaciones que autoriza traslado del clan Chen a la cárcel La Laguna

    Esto, luego de que el 24 de agosto el Juzgado de Garantía de Iquique bloqueara la decisión de la institución penal de derivar al nuevo recinto maulino a Longdi Chen, Wen Chen, Wu Chen y Yonjie Chen, quienes se encontraban en cárceles de Alto Hospicio y Santiago.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Iquique revocó la decisión del Juzgado de Garantía local que bloqueó el traslado de cuatro miembros del denominado “Clan Chen” desde penales de Alto Hospicio y Santiago hacia la cárcel La Laguna, en Talca.

    El fallo de primera instancia, emitido el pasado 24 de agosto, supuso un revés en el plan Cancerbero del gobierno, al impedir que fueran derivados al nuevo penal maulino Longdi Chen, Wen Chen y Wu Chen, quienes se encontraban en la cárcel de Alto Hospicio, y Yonjie Chen, quien estaba en Santiago 1.

    Desde Gendarmería se había decidido el traslado debido al perfil criminológico de los imputados, quienes formaban parte de una banda ligada a la mafia china. Pese a esto, el juez de garantía de Iquique Diego Reyes, estimó que los imputados tenían arraigo familiar en Iquique y Santiago, por lo que no permitió que fueran trasladados hacia Talca.

    Sin embargo, en el dictamen conocido esta jornada, el tribunal de alzada determinó, de forma unánime, que los juzgados de garantía no pueden determinar el recinto en que un imputado cumpla prisión preventiva, decisión que fue valorada desde Gendarmería.

    A través de un comunicado, la institución penal relevó que en su resolución, la Corte “indica que las decisiones de traslado de población penal, le competen única y exclusivamente a la Institución Penitenciaria, entidad facultada para ejecutar este tipo de acciones, en base a estrictas normativas de operatividad, seguridad y segmentación”.

    Así, indicó que “los imputados, pertenecientes al denominado “Clan Chen”, permanecerán cumpliendo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Talca, bajo un régimen de máxima seguridad”.

    Más sobre:GendarmeríaCorte de ApelacionesIquiqueClan ChentrasladoLa LagunaTalca

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