SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad en el primer semestre y aumentan las aprobaciones

    En enero-junio el tiempo de tramitación cayó a 147 días promedio, versus 322 días del mismo periodo del 2025. Si bien esto ha sido gatillado por menores solicitudes en las DOM, hay otros factores que han mejorado las condiciones.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Andres Perez

    El último reporte de GPS Property sobre permisos de edificación, muestra una mejora significativa en los procesos de tramitación durante el primer semestre del año. Entre enero y junio los permisos aprobados aumentaron, mientras que los tiempos de tramitación en los municipios se ha reducido con fuerza.

    En concreto, los números de la consultora inmobiliaria muestran que para proyectos de mayor envergadura en la Región Metropolitana, considerando conjuntos de casas y edificios de departamentos, se han aprobado un 12,7% más que en el primer semestre del 2024, pasando de 63 proyectos, a 71.

    Esto equivale a su vez, a un incremento de 15% en la superficie útil aprobada, pasando de 497.022 metros cuadrados a 571.072 metros cuadrados. Las unidades habitacionales aprobadas durante el primer semestre fueron 1,4% más que en el año pasado, pasando 8.548 a 8.667.

    “El alza no viene de la iniciativa privada: viene de Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que casi duplicó su participación, y de loteos de casas en la periferia. El edificio de departamentos, que es el motor del mercado metropolitano, sigue detenido. La recuperación de las ventas no se refleja aún en permisos porque la demanda está concentrándose en el stock terminado y porque hay muchos permisos ya aprobados y sin iniciar, con la prórroga extendida a 30 meses”, analiza Sebastián Echeverría, gerente general de la inmobiliaria Echeverría Izquierdo.

    Al comparar con el segundo semestre, se observa una leve caída de 2,7% en el número de permisos de edificación, lo que se explica “principalmente por la persistencia de condiciones crediticias restrictivas para el financiamiento de proyectos y la compra de viviendas, junto con un elevado inventario de unidades nuevas con entrega inmediata que compite con los proyectos en carpeta”, dice Nicolás Abarca, jefe de research de GPS Property.

    “Más que una caída sostenida, el mercado se mantiene oscilando en un piso bajo pero relativamente estable dentro de esta misma fase de contracción del ciclo”, añade Abarca.

    Menos tiempo de tramitación

    En paralelo, los tiempos promedio de tramitación en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) han caído a la mitad. Mientras que en el primer semestre del 2025 el tiempo era de 322,5 días en promedio, y para el mismo periodo de este año se contrajo un 54,3% hasta los 147,2 días. Versus el segundo semestre del 2025, se observa una merma de 38%.

    Esto, “responde en gran medida a que el menor ingreso de solicitudes propio de la fase de contracción del ciclo inmobiliario de viviendas nuevas a la venta ha aliviado la carga operativa de las DOM”, sostiene Abarca.

    “Con menos proyectos nuevos en tramitación, las DOM se estima que han podido resolver de forma más expedita las solicitudes pendientes, más que a una mejora estructural en sus procesos o recursos. De hecho, pese a esta mejora, el promedio de 147 días continúa muy por sobre el plazo legal de 15 o 30 días que establece el artículo 1.4.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Vivienda (Oguc)”, agrega Abarca. De esta forma, con la eventual reactivación del mercado, y con las constructoras retomando nuevos proyectos, esta situación podría revertirse.

    La directora ejecutiva del Grupo Imagina, Carolina Büchi, si bien también atribuye esta disminución a un menor flujo de permisos, “también considero especialmente relevante la señal que ha dado la autoridad respecto de la necesidad de cumplir los plazos establecidos en la normativa. Esto ha puesto mayor foco sobre los tiempos de revisión y aprobación de los proyectos”, apunta.

    “Adicionalmente, es razonable pensar que aquellas Direcciones de Obras que históricamente presentaban mayores niveles de reclamos o demoras hayan desarrollado procesos internos de revisión y mejora, buscando hacer más eficiente la tramitación. En ese sentido, la reducción de los plazos no necesariamente responde únicamente a una menor carga de trabajo, sino también a mejoras de gestión y a una mayor preocupación institucional por los tiempos de respuesta”, afirma.

    Sebastián Echeverría por su parte, dice que “también influye un cambio genuino de disposición en varias DOM, junto con la llegada de REVI, la plataforma de tramitación de permisos con IA, que impulsa la Cámara Chilena de la Construcción. Quiero relevar Renca, que hoy es la DOM que más usa esta herramienta. La adopción no depende del tamaño ni del presupuesto de la comuna, sino de la decisión de la autoridad. Y las dos mayores caídas de plazo del semestre, Maipú y La Florida, también son comunas usuarias”.

    ¿Dónde se están aprobando proyectos?

    Durante el primer semestre de 2026, las comunas con el mayor número de permisos aprobados fueron La Pintana con 13,5%, Buin, La Florida y San Joaquín con 9% cada uno. Le sigue San Bernardo (8,3%), Maipú (6,4%), Macul (6%), Puente Alto (3,2%), y Colina (3,1%). Otras comunas de la RM concentran el 26,6% restante.

    Por otro lado, el 45% de los permisos de edificación habitacional se ubicó en entornos próximos a estaciones de metro, equivalente a 32 permisos. En el período se aprobaron 4.667 unidades habitacionales en estas zonas.

    Por trazado, la futura Línea 9 lideró en unidades aprobadas, con 1.171 unidades, en solo 5 permisos. La Línea 5, por su parte, concentra 1 .161 unidades y a la Línea 4, concentró 521 unidades. Aunque esta última tuvo un menor número de unidades, es la línea con el mayor número de permisos de edificación otorgados en el periodo, con 8 proyectos.

    Al desagregar por estación, GPS Property destaca Observatorio de la Línea 9, con 1 .171 nuevas unidades. Le siguen la estación Cerrillos de Línea 6 con 593 unidades, y la futura estación Walker Martinez de Línea 7, que proyecta 395 unidades. Estas tres estaciones concentran conjuntamente el 46% de las unidades aprobadas en el entorno de estaciones de Metro durante el semestre.

    Más sobre:ConstrucciónMercado inmobiliarioGPS PropertyPermisos de edificaciónDOMImaginaEcheverría Izquierda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    La otra lista de espera: odontología acumula más de 537 mil atenciones con retraso

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral

    Lo más leído

    1.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    2.
    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    3.
    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    4.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    5.
    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    6.
    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo
    Chile

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”
    Negocios

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”
    Mundo

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”

    Milei anuncia ofensiva por Malvinas ante supuesto inicio de explotación petrolera y acelera base naval en Tierra del Fuego

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa