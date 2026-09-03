Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad en el primer semestre y aumentan las aprobaciones

El último reporte de GPS Property sobre permisos de edificación, muestra una mejora significativa en los procesos de tramitación durante el primer semestre del año. Entre enero y junio los permisos aprobados aumentaron, mientras que los tiempos de tramitación en los municipios se ha reducido con fuerza.

En concreto, los números de la consultora inmobiliaria muestran que para proyectos de mayor envergadura en la Región Metropolitana, considerando conjuntos de casas y edificios de departamentos, se han aprobado un 12,7% más que en el primer semestre del 2024, pasando de 63 proyectos, a 71.

Esto equivale a su vez, a un incremento de 15% en la superficie útil aprobada, pasando de 497.022 metros cuadrados a 571.072 metros cuadrados. Las unidades habitacionales aprobadas durante el primer semestre fueron 1,4% más que en el año pasado, pasando 8.548 a 8.667.

“El alza no viene de la iniciativa privada: viene de Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que casi duplicó su participación, y de loteos de casas en la periferia. El edificio de departamentos, que es el motor del mercado metropolitano, sigue detenido. La recuperación de las ventas no se refleja aún en permisos porque la demanda está concentrándose en el stock terminado y porque hay muchos permisos ya aprobados y sin iniciar, con la prórroga extendida a 30 meses”, analiza Sebastián Echeverría, gerente general de la inmobiliaria Echeverría Izquierdo.

Al comparar con el segundo semestre, se observa una leve caída de 2,7% en el número de permisos de edificación, lo que se explica “principalmente por la persistencia de condiciones crediticias restrictivas para el financiamiento de proyectos y la compra de viviendas, junto con un elevado inventario de unidades nuevas con entrega inmediata que compite con los proyectos en carpeta”, dice Nicolás Abarca, jefe de research de GPS Property.

“Más que una caída sostenida, el mercado se mantiene oscilando en un piso bajo pero relativamente estable dentro de esta misma fase de contracción del ciclo”, añade Abarca.

Menos tiempo de tramitación

En paralelo, los tiempos promedio de tramitación en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) han caído a la mitad. Mientras que en el primer semestre del 2025 el tiempo era de 322,5 días en promedio, y para el mismo periodo de este año se contrajo un 54,3% hasta los 147,2 días. Versus el segundo semestre del 2025, se observa una merma de 38%.

Esto, “responde en gran medida a que el menor ingreso de solicitudes propio de la fase de contracción del ciclo inmobiliario de viviendas nuevas a la venta ha aliviado la carga operativa de las DOM”, sostiene Abarca.

“Con menos proyectos nuevos en tramitación, las DOM se estima que han podido resolver de forma más expedita las solicitudes pendientes, más que a una mejora estructural en sus procesos o recursos. De hecho, pese a esta mejora, el promedio de 147 días continúa muy por sobre el plazo legal de 15 o 30 días que establece el artículo 1.4.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Vivienda (Oguc)”, agrega Abarca. De esta forma, con la eventual reactivación del mercado, y con las constructoras retomando nuevos proyectos, esta situación podría revertirse.

La directora ejecutiva del Grupo Imagina, Carolina Büchi, si bien también atribuye esta disminución a un menor flujo de permisos, “también considero especialmente relevante la señal que ha dado la autoridad respecto de la necesidad de cumplir los plazos establecidos en la normativa. Esto ha puesto mayor foco sobre los tiempos de revisión y aprobación de los proyectos”, apunta.

“Adicionalmente, es razonable pensar que aquellas Direcciones de Obras que históricamente presentaban mayores niveles de reclamos o demoras hayan desarrollado procesos internos de revisión y mejora, buscando hacer más eficiente la tramitación. En ese sentido, la reducción de los plazos no necesariamente responde únicamente a una menor carga de trabajo, sino también a mejoras de gestión y a una mayor preocupación institucional por los tiempos de respuesta”, afirma.

Sebastián Echeverría por su parte, dice que “también influye un cambio genuino de disposición en varias DOM, junto con la llegada de REVI, la plataforma de tramitación de permisos con IA, que impulsa la Cámara Chilena de la Construcción. Quiero relevar Renca, que hoy es la DOM que más usa esta herramienta. La adopción no depende del tamaño ni del presupuesto de la comuna, sino de la decisión de la autoridad. Y las dos mayores caídas de plazo del semestre, Maipú y La Florida, también son comunas usuarias”.

¿Dónde se están aprobando proyectos?

Durante el primer semestre de 2026, las comunas con el mayor número de permisos aprobados fueron La Pintana con 13,5%, Buin, La Florida y San Joaquín con 9% cada uno. Le sigue San Bernardo (8,3%), Maipú (6,4%), Macul (6%), Puente Alto (3,2%), y Colina (3,1%). Otras comunas de la RM concentran el 26,6% restante.

Por otro lado, el 45% de los permisos de edificación habitacional se ubicó en entornos próximos a estaciones de metro, equivalente a 32 permisos. En el período se aprobaron 4.667 unidades habitacionales en estas zonas.

Por trazado, la futura Línea 9 lideró en unidades aprobadas, con 1.171 unidades, en solo 5 permisos. La Línea 5, por su parte, concentra 1 .161 unidades y a la Línea 4, concentró 521 unidades. Aunque esta última tuvo un menor número de unidades, es la línea con el mayor número de permisos de edificación otorgados en el periodo, con 8 proyectos.

Al desagregar por estación, GPS Property destaca Observatorio de la Línea 9, con 1 .171 nuevas unidades. Le siguen la estación Cerrillos de Línea 6 con 593 unidades, y la futura estación Walker Martinez de Línea 7, que proyecta 395 unidades. Estas tres estaciones concentran conjuntamente el 46% de las unidades aprobadas en el entorno de estaciones de Metro durante el semestre.