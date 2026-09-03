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    EN VIVO

    Repasa el empate del Montreal de Alexis Sánchez de visita ante Whitecaps, por las semis del Campeonato Canadiense

    Ambos elencos se vieron las caras por la semifinal de ida del torneo. El Niño Maravilla comenzó como suplente.

    Foto: @cfmontreal y @mls

    Minuto a minuto

    Whitecaps 1-1 Montreal

    ¡Final del partido!

    Montreal, con Alexis Sánchez en el segundo tiempo, igualó 1-1 en su visita a Whitecaps, por la ida de las semifinales del Campeonato Canadiense.

    Así fue el gol de los anfitriones

    ¡Hay siete minutos de tiempo agregado!

    72′ ¡Gol de Whitecaps!

    Ryan Glaud marca el 1-1 ante el Montreal de Alexis Sánchez.

    57′ ¡A la cancha Alexis!

    Cambios en Montreal. Salen Matthew Longstaff y Fabian Herbers, ingresan Alexis Sánchez y Daniel Ríos.

    ¡Ya se juega el segundo tiempo entre Whitecaps y Montreal!

    ¡Final del primer tiempo!

    Montreal, con Alexis Sánchez como suplente, derrota a Whitecaps de visita por la semifinal de ida del Campeonato Canadiense.

    Así fue el golazo del equipo de Alexis Sánchez

    15′ ¡Golazo de Montreal!

    Daniel Pereira abre la cuenta ante Whitecaps con un remate desde la mitad de la cancha.

    Mal presente para el equipo de Alexis

    Montreal viene de perder 7-1 ante el Inter Miami de Lionel Messi por la MLS. El equipo marcha penúltimo de la Conferencia Este, con 21 puntos.

    ¡Arranca el partido!

    Montreal visita a Whitecaps, por la semifinal de ida del Campeonato Canadiense.

    Con Alexis en la banca: así forma Montreal

    La formación de Whitecaps

    ¡Bienvenidos!

    Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo para el duelo entre Whitecaps y Montreal, por la semifinal de ida del Campeonato Canadiense.

    Más sobre:FútbolMontrealWhitecapsAlexis Sánchez

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