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    EE.UU. anuncia la interceptación en el Pacífico de una embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros

    El Comando Sur (Southcom) de Estados Unidos efectuó la operación con la ayuda del Gobierno de Ecuador y detalló que la nave fue interceptada, abordada, registrada y despejada “sin incidentes”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM) interceptó una embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros en el Pacífico Oriental. Captura de pantalla.

    El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles la interceptación de una embarcación empleada como punto de abastecimiento de combustible, vinculada a la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, en aguas del océano Pacífico.

    “Bajo la dirección del Comandante del Comando Sur (Southcom), General Francis L. Donovan, y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó con éxito una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible en apoyo de operaciones ilícitas de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental”, comenzó detallando un comunicado en redes sociales.

    En la misma publicación, el comando detalló que la nave, que fue interceptada, abordada, registrada y despejada “sin incidentes”, operaba “en apoyo de la violenta organización narcoterrorista Los Choneros”.

    Con relación a las personas a bordo, el órgano castrense de EE.UU. precisó que fueron “retiradas de la embarcación” para ser trasladadas “de forma segura” a “las autoridades ecuatorianas”, antes de que la lancha fuera hundida.

    “Estamos tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir las sofisticadas redes logísticas que utilizan los narcoterroristas para traficar con drogas y propagar la violencia por todo el hemisferio occidental”, advirtió el mismo Donovan en el texto.

    Para luego destacar que la operación “demostró las capacidades de élite y la precisión de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, que se encuentra en alerta en la región para aplicar una presión sistémica total sobre estas redes”.

    Este operativo fue después confirmado por el Ministerio de Defensa de Ecuador, el cual destacó que “otro buque utilizado por el narcotráfico como punto de abastecimiento de combustible” fue “destruido” gracias a la acción de su “coaliado” el Comando Sur del Ejército estadounidense.

    Más sobre:Estados UnidosSouthcomLos ChonerosEmbarcaciónPacífico OrientalEcuadorMundo

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